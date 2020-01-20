Инвестиции по плану: как россияне будут копить на пенсию

В середине января первый зампред Центробанка РФ Сергей Швецов представил в деталях гарантированный пенсионный план - систему, которая должна помочь гражданам России обеспечить себе безбедную старость. DW с помощью специалистов разбиралась в том, как россияне будут копить на пенсию в новых условиях и с какими проблемами может столкнуться предложенная система.

Россияне будут копить себе на старость инвестициями

Суть новых поправок проста: граждане РФ смогут пользоваться негосударственными пенсионными фондами (НПФ) для откладывания денег на старость. Каждый вправе выбрать себе такой фонд и суммы переводов туда - они не ограничены. Но Сергей Швецов рассчитывает, что это будет некий процент от зарплаты, по аналогии с накопительной частью пенсии (6% из 22% зарплаты, которые россияне переводят в Пенсионный фонд России). Фонды можно менять, но не чаще, чем раз в пять лет.

Государственная пенсия при этом не исчезает, но рассчитывается по существующим правилам - в зависимости от трудового стажа. Эти суммы сложно назвать большими - даже сейчас при стаже в 30 лет работник со средней по стране зарплатой может рассчитывать на пенсию меньше 20 тысяч рублей в месяц. Столь скромные пенсии и должны заставить россиян откладывать на старость самостоятельно, заявляли чиновники.

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Минэкономразвития считает, что в таких условиях граждане принесут в негосударственные пенсионные фонды почти триллион рублей в первый год работы плана, а через четыре года объем годовых взносов достигнет трех триллионов рублей. Эти прогнозы слишком оптимистичны, возражают опрошенные DW эксперты - для того, чтобы их оправдать, в программе должен присутствовать принудительный элемент или его аналог.

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"Есть необходимость эксперимента, и для него у государства есть тестовая выборка - госслужащие и сотрудники компаний, в которых высокая доля собственности государства, - отмечает доцент кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Евгений Ицаков. - На них эксперименты и ставятся - например, всех госслужащих обязали завести карточку "Мир". Это похожая инициатива, возможно, ее так же протестируют".

По мнению финансового эксперта и автора проекта All Economics Антона Шабанова, власти могут пойти другим путем - настойчиво рекламировать новую услугу: "Если это будет реализовываться так же, как облигации федерального займа, которые продавались через сети госбанков, и, может, не совсем честно, с навязыванием этой услуги - возможно, тогда этот план будет реализован. Но чтобы народ полностью повалил в эту необязательную систему - я в этом очень сомневаюсь".

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Гарантированный пенсионный план решает, как минимум, одну проблему государства - оно перестает выплачивать компенсации пенсионерам, как это было с накопительной частью пенсии. При этом вкладчики НПФ независимыми от государства не становятся - большинство негосударственных пенсионных фондов ежемесячно скупают государственные ценные бумаги.

"Не стоит забывать, что и негосударственные пенсионные фонды работают по лицензии, которую выдают госорганы, и по законам, которые государство принимает. Поэтому сказать, что государство куда-то из цепочки ушло - это такая хорошая иллюзия", - уточняет Шабанов.

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Евгений Ицаков видит в новых правилах возможность для России приблизиться к уровню пенсий в Европе - в этом помогут инвестиции граждан: "Выгода государства как института в том, чтобы оно было государством с развитым бизнесом - в таком случае собирается больше налогов, можно делать какие-то инфраструктурные проекты. Фонды с высокой доходностью, пользуясь рыночными механизмами, повысят реально выплачиваемую пенсию и попутно, являясь инвесторами, будут поддерживать различные проекты, это способ оживить инвестиционную активность внутри страны".

Еще одна особенность обнародованной программы - то, что она не влияет на нынешние отчисления в Пенсионный фонд России. Законопроект никак не затрагивает вопрос обязательных пенсионных отчислений и их сумму, она остается прежней. 22% от зарплаты, как и ранее, будут взиматься как обязательные взносы. И пенсия по ним будет рассчитываться как при "заморозке" накопительной части пенсии, а уже дополнительно к ним граждане могут вложить процент от зарплаты в НПФ.

"В России есть определенные проблемы с пенсионной системой"

В итоге с новым законом гражданин, который ранее потерял возможность увеличить свою пенсию, переводя в Пенсионный фонд России только 16% зарплаты и добровольно пользуясь НПФ (6%), снова ее обретает - но в Пенсионный фонд России теперь он платит 22%, а остальное вкладывает дополнительно, в зависимости от своих возможностей.

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Ицаков объясняет это тем, что в России после 90-х власти так и не накопили средств на пенсии: "Уменьшение налогового бремени вряд ли произойдет. В России есть определенные проблемы с пенсионной системой. Мы говорим, что в Германии государство платит высокие пенсии, и нам пусть платят. Но в Германии не было событий 91-го года, и накопления людей, которые те перечисляли в пенсионный фонд десятилетиями, складывались. А у нас пенсионных накоплений нет, они все сгорели".

По мнению эксперта, возможна и ситуация, при которой размер стандартных отчислений в Пенсионный фонд РФ увеличится даже при новой системе: "Никто не знает, сколько продлится благополучие в России, но пока оно есть, государство пытается накопить пенсии для тех, кто скоро начнет стареть. И потому ожидать, что размер пенсионных отчислений уменьшится, не стоит. Он либо сохранится - и это будет хороший сценарий, либо увеличится - это тоже вполне реалистичный вариант. И если он увеличится, пенсия у нас все равно не будет большой".

Что происходит с пенсиями россиян в последние годы

Сравнение с накопительной частью пенсии - краеугольный камень нового законопроекта, его начали разрабатывать как замену накопительной части. Ситуацию с ней уже шесть лет сложно назвать позитивной: с 2014 года накопительные пенсии россиян заморозили, и перечисленные ранее деньги они не увидели.

Поначалу президент РФ Владимир Путин заверял, что "заморозка" не означает для граждан потерю их сбережений, но в 2014 году 243 миллиарда из Пенсионного фонда РФ направили на финансирование Крыма, и, как позже подытожил бывший министр финансов Антон Силуанов, "никто не собирался эти деньги возвращать".

С "заморозкой" россияне потеряли не только часть пенсий, но и возможность их увеличить: закон не позволял гражданам пользоваться негосударственными пенсионными фондами - доверять накопительную часть пенсии профессионалам, которые могли бы инвестировать ее в прибыльные проекты. С 2014 года все взносы по накопительной части пенсии перешли в страховую часть - а в ней выплаты рассчитываются, исходя из трудового стажа работника.

В 2018 году министр труда Максим Топилин отметил, что эти решения позволили государству сэкономить 2 триллиона рублей. При этом он указал, что граждане, лишенные из-за "заморозки" возможности инвестировать деньги в свое будущее, "ничего не потеряли".

Подобные решения, считает Ицаков, могут быть причиной того, что правительство не спешит вносить законопроект в Госдуму - граждане не станут слепо участвовать в новой системе, помня прошлые решения и заявления властей насчет пенсий.

“Любая пенсионная тематика очень болезненно воспринимается нашим обществом, даже если это добровольные отчисления, никак не связанные с государственной частью, - констатирует эксперт. - И не стоит забывать, что система разрабатывается для того, чтобы какие-то средства все же в нее поступали - не просто, чтобы показать, что есть такая возможность, а чтобы людям это было интересно. А создать такие преимущества, чтобы человеку захотелось в этом участвовать, непросто”.

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