Импрессионизм

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Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.
Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.
Из истории изобразительного искусства нам известно гораздо больше мужских, чем женских имен. Но отражает ли это реальную ситуацию? На этот вопрос отвечает фильм Сюзанны Радельхоф.
Французского импрессиониста Поля Синьяка тянуло писать на побережье. О путешествиях художника сейчас рассказывают в кельнском Музее Вальрафа-Рихарца.
Выставка "Bon voyage" в Кельне сосредоточена на творчестве импрессиониста Поля Синьяка. Порты были его любимой темой.
В Москве, в Музее русского импрессионизма, проходит выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". Это был художник-провидец, подчеркивает писатель Виктор Ерофеев.
12 культурных событий, по одному на месяц. От концерта Rammstein до выставки русских импрессионистов.
Этот вечерний пейзаж вполне мог бы вдохновить художника-импрессиониста и не остался незамеченным фотографом агентства dpa.
Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
Два важнейших музея Парижа, расположенные на берегах Сены, - Лувр и д’Орсе - закрылись и объявили о возможной эвакуации произведений искусства в связи с разливом реки.
Выставка в музее современного искусства Berlinische Galerie рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.
Он покончил собой в безвестности. Сегодня весь мир знает Ван Гога. В год 125-й годовщины смерти художника Европа вспоминает неуемного гения и идет по следам его биографии.
В безвестности покончил он собой. Сегодня весь мир знает Ван Гога. В год 125-й годовщины смерти художника Европа вспоминает неуемного гения и идет по следам его биографии.
В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
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