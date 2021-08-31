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Импрессионизм

Ilja Repin, Auf dem Feldrain. Vera A. Repina geht mit ihren Kindern über den Feldrain, 1879, Öl auf Leinwand, 61,5 x 48 cm, © Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Русский импрессионизм под Берлином (фотогалерея) 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. DW представляет подборку их работ, представленных на выставке во дворце Барберини.
Natalija Gontscharowa, Eberesche. „Panino“, bei Wjasma, 1907/08, Öl auf Leinwand, 99,4 x 69 cm, Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau, © VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Русский импрессионизм: против условностей 31.08.2021

Русские художники от Ильи Репина до Валентина Серова вдохновлялись французской живописью еще до начала XX века. Смог ли русский реализм вынести принесенные ей изящество и легкость?
Deutschland | Ausstellung Impressionismus in Russland. Aufbruch zur Avantgarde im Museum Barberini Abram Archipow Besuch, 1914 Öl auf Leinwand, 97,7 x 150 cm Staatliche Tretjakow-Galerie, Moskau

Рас(ц/c)вет русского авангарда под Берлином 27.08.2021

"Бунтарь" из художественной академии, создатель костюмов к балетам Дягилева, участник перформансов с Маяковским - во дворце Барберини показывают, как русские художники примкнули к авангарду Западной Европы.
Reclining Nude, 1928, Oil on canvas (lined), 23 5/8 x 31 11/16 in., Paintings, Suzanne Valadon (French, Bessines-sur-Gartempe 1865?1938 Paris), Suzanne Valadon posed as a model for the artists Renoir, Degas, and Toulouse-Lautrec before she began painting herself in 1893. While she favored still-lives and portraits, Valadon is best known for her paintings of female nudes?a subject rarely chosen by women painters at the time

Шерше ля фам! Забытые художницы возвращаются 25.06.2021

Из истории изобразительного искусства нам известно гораздо больше мужских, чем женских имен. Но отражает ли это реальную ситуацию? На этот вопрос отвечает фильм Сюзанны Радельхоф.
22.8.2021, Köln, Deutschland, Das Werk «Notre-Dame de la Garde» (1905/06) des französischen Malers Paul Signac (1863-1935) hängt im Wallraf-Richartz-Museum. Die Ausstellung mit dem Titel «Bon Voyage, Signac!» ist bis zum 22. August 2021 im Wallraf-Richartz-Museum zu sehen. (zu dpa «Sonne, Wärme, Licht - große Künstler machen Lust auf den Sommer») +++ dpa-Bildfunk +++

Картины, которые заставят вас отправиться в путешествие 09.06.2021

Французского импрессиониста Поля Синьяка тянуло писать на побережье. О путешествиях художника сейчас рассказывают в кельнском Музее Вальрафа-Рихарца.
P.Signac, Concarneau, der Hafen Signac, Paul 1863-1935. Concarneau, ( Le Port) (Concarneau, der Hafen), 1933. Oel auf Leinwand, 53 x 73 cm. Inv.Nr.Dep. 656 Dauerleihgabe der Fondation Corboud, Koeln, Wallraf-Richartz-Museum.

В путешествие с импрессионистами 09.06.2021

Выставка "Bon voyage" в Кельне сосредоточена на творчестве импрессиониста Поля Синьяка. Порты были его любимой темой.
Yuri Annenkov - self-portrait (1917). Quelle: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Yuri_Annenkov_-_self-portrait_(1917).jpg

Виктор Ерофеев: Выбор - эмиграция или смерть 21.02.2020

В Москве, в Музее русского импрессионизма, проходит выставка "Юрий Анненков. Революция за дверью". Это был художник-провидец, подчеркивает писатель Виктор Ерофеев.
+++ Bildergalerie Das erwartet uns im Oktober +++ ARCHIV - Rund eine Million Menschen feierten in der Nacht zum 3. Oktober 1990 in Berlin wie hier vor dem Reichstagsgebäude die wiedergewonnene deutsche Einheit. Die Deutschen sind mit dem 3. Oktober 1990 45 Jahre nach dem Ende des 2. Weltkrieges wieder in einem souveränen Staat vereint. Die DDR ist an diesem Tag dem Geltungsbereich des Grundgesetzes beigetreten und existiert nicht mehr. Am 03.10.2015 jährt sich die Deutsche Wiedervereinigung zum 25sten Mal. Foto: Wolfgang Kumm/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Культурный календарь на 2020 год 02.01.2020

12 культурных событий, по одному на месяц. От концерта Rammstein до выставки русских импрессионистов.
18.11.2019, Sachsen, Dresden: Ein Vogelschwarm fliegt vor der untergehenden Sonne entlang. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Импрессионизм в небе над Дрезденом (фото) 19.11.2019

Этот вечерний пейзаж вполне мог бы вдохновить художника-импрессиониста и не остался незамеченным фотографом агентства dpa.
Ernst Barlach Haus zeigt Von Liebermann bis Nolde: Max Liebermann, Badende am Strand, um 1910; Copyright: Kunstkreis Berlin GbR/Foto: Julia Jungfer, Berlin***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Отдых немецкой знати на картинах импрессионистов (фотогалерея) 24.10.2016

Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
Max Liebermann Tennisspieler am Meer, erste Fassung, 1901 Öl auf Leinwand 69,5 x 100,3 cm Museum Kunst der Westküste, Alkersum, Föhr © Repro Lukas Spörl beachten Sie das Copyright und die Abbildungsbedingungen! Das Bildmaterial sollte nicht beschnitten werden, Text darf nicht über die Bilder gelegt werden. Online dürfen die Werke nur in einer maximalen Auflösung von 72 dpi gezeigt werden (nicht für Social Media, hier stellen wir Ihnen gerne gesondertes Bildmaterial zur Verfügung). Es gibt eine Abbildung (nicht von Liebermann, sondern eine Boxer-Skulptur von Renée Sintenis), deren Urheberrechte von der VG Bild-Kunst vertreten werden. Dort gibt es besondere Bestimmungen, was Bildstrecken betrifft. Wenn Sie nicht sowieso nur Liebermann-Werke verwenden wollten, ist es wahrscheinlich das einfachste, diese Abbildung nicht zu verwenden.

Спорт в импрессионизме 24.10.2016

Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
A man uses a dinghy as he leaves his houseboat moored near the Eiffel towel during flooding on the banks of the Seine River in Paris, France, after days of almost non-stop rain caused flooding in the country June 2, 2016. REUTERS/Pascal Rossignol © Reuters/P.Rossignol

Шедеврам Лувра угрожает разлив Сены 03.06.2016

Два важнейших музея Парижа, расположенные на берегах Сены, - Лувр и д’Орсе - закрылись и объявили о возможной эвакуации произведений искусства в связи с разливом реки.
Eine Frau geht am 18.11.2015 in der Berlinischen Galerie in Berlin während einer Vorbesichtigung der Ausstellung Max Beckmann und Berlin an den Bildern Harry Graf Kessler (l, Öl auf Leinwand von Edvard Munch, 1906) und Bildnis Hanns Rabe (r, Öl auf Leinwand von 1911) von Max Beckmann vorbei. Beckmann hatte das Munch-Gemälde als Vorbild für sein Bild von Hanns Rabe genommen. Die Ausstellung ist vom 20. November 2015 bis 15. Februar 2016 zu sehen. Foto: Soeren Stache/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/S. Stache

Берлин Макса Бекмана (видео) 15.01.2016

Выставка в музее современного искусства Berlinische Galerie рассказывает о решающей роли Берлина в жизни и творчестве выдающегося художника.
A visitor passes by a 'Self Portrait with Straw Hat' by Vincent van Gogh at the Van Gogh museum in Amsterdam, on November 25, 2014. The redesigned presentation of the Van Gogh Museums collection shows is the development of Vincent van Gogh as an artist. AFP PHOTO / ANP / KOEN VAN WEEL netherlands out RESTRICTED TO EDITORIAL USE, MANDATORY MENTION OF THE ARTIST UPON PUBLICATION, TO ILLUSTRATE THE EVENT AS SPECIFIED IN THE CAPTION (Photo credit should read Koen van Weel/AFP/Getty Images)

Винсент: путь гения 29.07.2015

Он покончил собой в безвестности. Сегодня весь мир знает Ван Гога. В год 125-й годовщины смерти художника Европа вспоминает неуемного гения и идет по следам его биографии.
Quelle: https://videobankonline.nl/collections/132/nbtc/download.html Pressebilder The Holland-images and videos are provided by NBTC Netherlands Board of Tourism & Conventions and are free to use for Holland promotion. Using the 'Holland' brand, NBTC puts the country on the map internationally as an attractive destination for holidays, business meetings and conventions. 5356 Van Gogh house Van Gogh house, birthplace, place of birth, Zundert, Brabant, table, chairs, North-Brabant, interior

Винсент - человек и художник 29.07.2015

В безвестности покончил он собой. Сегодня весь мир знает Ван Гога. В год 125-й годовщины смерти художника Европа вспоминает неуемного гения и идет по следам его биографии.
Die Bilder Sitzendes Mädchen (l, 1919) von Max Pechstein und Badende mit blondem, offenem Haar (um 1903) von Pierre-Auguste Renoir sind am 20.05.2015 in der Alten Nationalgalerie Berlin zu sehen. Die Exponate gehören zu der Ausstellung Impressionismus - Expressionismus. Kunstwende, die bis zum 20. September auf der Museumsinsel gezeigt wird. Foto: Stephanie Pilick/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel

Выставка в Берлине провоцирует диалог импрессионистов и экспрессионистов 21.05.2015

В чем состоит принципиальное различие между двумя главными направлениями изобразительного искусства в Европе? В чем заключается сходство? Ответы – на выставке в Берлине.
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