Импрессионизм в небе над Дрезденом (фото)

Этот вечерний пейзаж вполне мог бы вдохновить художника-импрессиониста и не остался незамеченным фотографом агентства dpa.
Дрезден • Живописных ландшафтов мало не бывает. Сегодня делимся этой фотографией, сделанной в окрестностях столицы Саксонии в начале нынешней недели.
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