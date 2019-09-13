 Импрессионизм в небе над Дрезденом (фото) | Кадр дня | DW | 19.11.2019

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Кадр за кадром

Импрессионизм в небе над Дрезденом (фото)

Этот вечерний пейзаж вполне мог бы вдохновить художника-импрессиониста и не остался незамеченным фотографом агентства dpa.

Дрезден

Дрезден • Живописных ландшафтов мало не бывает. Сегодня делимся этой фотографией, сделанной в окрестностях столицы Саксонии в начале нынешней недели. 

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    Автор: Максим Нелюбин


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