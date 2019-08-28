 Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков в 2020 | Экономические новости из Германии | DW | 28.08.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Экономика

Импортная органическая продукция может исчезнуть с российских прилавков в 2020

"Коммерсантъ" предупредил о риске исчезновения импортной здоровой еды в России после вступления в силу закона "Об органической продукции".

Супермаркет в Екатеринбурге (фото из архива)

Супермаркет в Екатеринбурге (фото из архива)

Импортные органические продукты питания могут исчезнуть с полок российских магазинов в 2020 году из-за вступления в силу закона "Об органической продукции". Об этом в среду, 28 августа, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо исполнительного директора  "Русбренда" (объединяет Nestle, Danone, PepsiCo и пр.) Алексея Поповичева к главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву.

В настоящее время практически вся представленная в российских магазинах импортная продукция имеет сертификаты ЕС. Однако со вступлением в силу закона "Об органической продукции"  товары с надписью "органический" должны иметь российские сертификаты. Это означает, что с 1 января 2020 года продукция с международными сертификатами  становится нелегитимной, ее придется снимать с продажи для смены упаковки.

Контекст

Сельхозпроизводители Германии смогли переориентироваться на новые рынки сбыта в Азии, заявляют в Немецком крестьянском союзе.

Объем поставок немецких компаний в РФ в 2018 году составил 25,9 млрд евро - на 130 млн евро больше, чем годом ранее.

Как говорится в письме "Русбренда", получить российские оргfнические сертификаты пока невозможно, так как в стране существует только один аккредитованный орган. Кроме того, "подзаконные акты, которые регулируют порядок нанесения знака "органик" и ведения реестра производителей, до сих пор не приняты".  Попович подчеркивает, что новый  закон "ставит под угрозу наличие органической продукции на полке и грозит поставщикам и сетям "миллиардными убытками".

В письме "Русбренд" просит министра сельского хозяйства РФ  организовать экстренное совещание для поиска решений, которые позволят снять риски для потребителей и производителей органической продукции.

Ответ министерства

В министерстве сельского хозяйства РФ заявили, что письмо "Русбренда" находится на рассмотрении. При этом в ведомстве отметили, что закон запрещает не продажу продукции, а лишь использование маркировки "органический", если требования страны-экспортера не соответствуют стандартам РФ.

______________________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Девушка у холодильника

    Опасная и полезная еда

    Какой еде отдать предпочтение?

    Вот уже в 60-й раз в большинстве стран 29 мая отмечается Всемирный день здорового пищеварения, учрежденный Всемирной организацией гастроэнтерологов (ВОГ) и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Он проводится с целью привлечения внимания общественности к проблемам нарушения пищеварения и к поиску эффективных путей борьбы с ними. Так какая же еда полезна для нас, а какой следует избегать?

  • Сладости

    Опасная и полезная еда

    Сладости

    Скажите "нет" шоколадным конфетам, мармеладным мишкам, лимонаду, кока-коле, фанте, другим сладостям и тонизирующим прохладительным напиткам! Все они содержат простые углеводы, которые, перерабатываясь, забирают из организма жидкость и обезвоживают его. Простые углеводы пагубно влияют и на состояние коллагеновых волокон, от которых зависит упругость кожи: появляются морщины, провисает овал лица.

  • Фаст-фуд

    Опасная и полезная еда

    Фастфуд

    Главный минус фастфуда - это содержащиеся в нем трансжиры, получаемые из растительных масел в процессе гидрогенизации: жидкие растительные масла при высоких температурах насыщаются пузырьками водорода. В итоге образуются трансизомеры, имеющие искаженную молекулярную структуру. Попадая в организм, такие молекулы нарушают обменные процессы в клетках, что может привести к хроническим воспалениям.

  • Алкоголь

    Опасная и полезная еда

    Алкоголь

    Известно, что красное вино может быть полезно для организма - но лишь в том случае, если вы выпиваете один бокал. Потребление большего количества - только во вред. И уж тем более, если речь идет о спиртных напитках покрепче. Злоупотребление алкоголем сильно отражается на лице: оно краснеет и отекает. К тому же, в алкоголе содержится много сахара, разрушающего коллагеновые волокна.

  • Соленое

    Опасная и полезная еда

    Соленое

    Тот, кто увлекается чипсами и продуктами, аналогичными им, потребляет не только слишком много вредных для здоровья трансжиров, но и соли. А ее основной компонент - натрий - имеет свойство удерживать воду в организме. В результате может подскочить артериальное давление. Избыток соли нарушает обмен веществ, вызывает проблемы с сердцем, ухудшает цвет лица.

  • Углеводы

    Опасная и полезная еда

    Углеводы

    Безвозвратно исключите из рациона белый хлеб и макаронные изделия! Дело в том, что они содержат слишком много углеводов, представляющих собой не что иное, как молекулы сахара. Злоупотребление выпечкой из белой муки приводит к гликации - засахариванию коллагеновых волокон, склеиванию их и разрушению. В результате наша кожа теряет упругость и быстро стареет. Не говоря о расстройствах пищеварения.

  • Кофе

    Опасная и полезная еда

    Кофе

    Кофе ускоряет обмен веществ, а значит - стимулирует похудение. С другой стороны, исследования показывают, что уже две-три чашки кофе в день вызывают резкие перепады давления, а это чревато проблемами с сердцем. Кофе, выпитый натощак, повышает кислотность желудка, а это - прямой путь к развитию язвы и гастрита. А еще кофе обладает мочегонным эффектом, отчего обезвоживается организм, страдают почки.

  • Кокосовое масло

    Опасная и полезная еда

    Кокосовое масло

    Кокосовое масло - один из продуктов, наиболее богатых насыщенными жирными кислотами. Из этих полезных жиров оно состоит на 90 процентов. Среди них - лауриновая кислота, обладающая выраженным антимикробным действием, способствующим укреплению иммунитета организма в борьбе с вирусами, грибками, инфекциями, воспалениями. А еще в состав кокосового масла входит витамин Е, действенный против морщин.

  • Зеленый чай

    Опасная и полезная еда

    Зеленый чай

    Зеленый чай - кладезь антиоксидантов, среди которых полифенолы и флавоноиды, препятствующие старению кожи и появлению морщин, а также защищающие нас от онкологических и других заболеваний. В состав его листьев входит и уникальная аминокислота - L-теанин, обладающая расслабляющим действием и оберегающая человека от воздействия на его организм стресса.

  • Горький шоколад

    Опасная и полезная еда

    Горький шоколад

    Какао, из которого на 80 процентов состоит горький темный шоколад, - настоящий источник мощных антиоксидантов, насыщенных жирных кислот и флавоноидов, способствующих улучшению эластичности кровеносных сосудов, кровообращению, а также нормализации артериального давления. Не говоря о том, что этот продукт выравнивает цвет лица и защищает кожу от вредного воздействия солнца.

  • Папайя

    Опасная и полезная еда

    Папайя

    Плоды этого тропического растения - ценный диетический продукт, поскольку у них очень низкая калорийность: на 100 граммов мякоти приходится всего 39 калорий. Низкое содержание в папайе фруктозы способствует правильному пищеварению, а входящие в ее состав бета-каротин, витамины С и Е улучшают цвет лица и защищают кожу от солнечных ожогов.

  • Морковь

    Опасная и полезная еда

    Морковь

    Помимо того, что морковь улучшает зрение, она еще и прекрасно воздействует на кожу. Дело в том, что этот продукт богат бета-каротином, синтезирующимся в организме в витамин А, а он помогает предотвратить перепроизводство клеток в эпидермисе, где избыток кожного сала в сочетании с мертвыми клетками забивает поры. Морковь также хороша для улучшения работы кишечника и укрепления иммунной системы.

  • Семечки

    Опасная и полезная еда

    Семечки

    Семена подсолнечника, тыквы, льна, чиа (шалфей испанский) - это поистине эликсир молодости. Благодаря содержанию в них селена, витамина Е, магнезия, белка, омега-3-ненасыщенных жирных кислот, других витаминов и микроэлементов они очень полезны для увлажнения кожи, разглаживания складок на ней и профилактики появления на лице морщин.

  • Шпинат

    Опасная и полезная еда

    Шпинат

    Чего только нет в этом зеленом травянистом растении! Оно богато железом, фолиевой кислотой, хлорофиллом, клетчаткой, витаминами Е, С и А, магнезием, белками, а это - гаранты хорошего здоровья, поскольку способствуют улучшению работы кишечника, очистке организма от вредных веществ, являются эффективным средством для борьбы со старением кожи.

  • Лосось

    Опасная и полезная еда

    Лосось

    Эта рыба - ценный источник красоты и суперфуд для тех, кому часто приходится иметь дело со стрессом. Лосось богат витамином D, роль которого заключается как в укреплении костей, так и защите организма от кожных заболеваний, болезней сердца и мозга, рака, депрессий. А наличие в нем омега-3-ненасыщенных жирных кислот делает его продуктом, способствующим уничтожению морщин.

    Автор: Наталия Королева


Смотреть видео 02:21

Импортные моющие средства убирают с полок магазинов

Контекст

Опасная и полезная еда

Эликсир вечной молодости еще не придуман. Но надолго сохранить ее можно с помощью правильного питания. От каких же продуктов мы стареем? Список от немецких диетологов.  

Ссылки в интернете

Публикация издания "Коммерсантъ"

Аудио- и видеофайлы по теме

Импортные моющие средства убирают с полок магазинов  

Deutschtrainer – 28 Покупка продуктов  

Как в Германии борются за здоровое питание (10.01.2019)  

Реклама

Самые читаемые

О чем рассказал бывший сотрудник НКВД в своих дневниках  

Росгвардия ищет через интернет бойцов для "подавления бунтов"  

Фермеры Германии нашли замену российскому рынку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно