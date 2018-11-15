Императорский пфальц - замок Кайзербург в Нюрнберге (фото)

Уже скоро в Нюрнберге вновь откроется здешний знаменитый рождественский рынок. Рынку - время, но на замок Кайзербург найдите хотя бы час.
18.11.2018, Нюрнберг • Замок Кайзербург был заложен в Нюрнберге еще при Фридрихе Барбароссе. На протяжении пяти столетий он являлся одной из важнейших императорских резиденций в немецких землях. Так называемые пфальцы образовывали своего рода сеть королевских постоялых дворов. Они располагались на расстоянии однодневного конного перехода - около 30 километров.
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