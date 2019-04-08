 Иммиграционная служба США задержала почти 700 нелегальных мигрантов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.08.2019

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Мир

Иммиграционная служба США задержала почти 700 нелегальных мигрантов

В ходе рейда на предприятиях по производству продуктов питания в Миссисипи были задержаны около 680 человек. Почти все из них - выходцы из Латинской Америки.

Задержания во время рейда иммиграционных служб США

Задержания во время рейда иммиграционных служб США

Иммиграционные службы США в рамках мер по борьбе с нелегальной миграцией задержали несколько сотен человек. В среду, 7 августа, на предприятиях по производству продуктов питания в штате Миссисипи был проведен рейд, в ходе которого были задержаны около 680 человек. Речь идет, в основном, о выходцах из стран Латинской Америки.

Контекст

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Новые правила должны резко сократить число просителей убежища на границе с Мексикой. Отныне те, кто не просил защиты в третьей стране, не могут претендовать на статус беженцев в США. (15.07.2019)

"Они должны придерживаться наших законов и правил", - заявил прокурор Майк Херст. По словам прокурора, беженцам следовало приехать в страну легальным путем или "не приезжать вовсе". В свою очередь, чиновник пригрозил последствиями предприятиям, которые устраивают на работу нелегальных мигрантов ради экономической выгоды.

Борьба с нелегальной миграцией в США

Президент США Дональд Трамп сделал борьбу с нелегальной миграцией одной из главных своих политических целей. В июне он объявил, что иммиграционные службы планируют депортировать из США "миллионы" нелегалов. Позднее власти США приняли закон, согласно которому беженцы из любой третьей страны в дальнейшем не смогут подать заявление на предоставление убежища на границе США с Мексикой.

В последние месяцы число людей, претендующих на получение убежища на границе США и Мексики, резко возросло. Многие из них являются мигрантами из Центральной Америки, которые спасаются от бедности и насилия, царящих на их родине. Большинство из них родом из Гватемалы, Сальвадора и Гондураса. Если они подают заявку на получение убежища в США, то на срок рассмотрения, который может длиться до двух лет, могут свободно передвигаться по стране. За это время, утверждают сотрудники миграционных ведомств, многие беженцы исчезают из поля зрения властей.

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    Автор: Илья Коваль


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