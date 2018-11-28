 Имамы по немецкому образцу: ФРГ займется их подготовкой без участия Турции | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 21.11.2019

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Германия

Имамы по немецкому образцу: ФРГ займется их подготовкой без участия Турции

В Германии стартует пилотный проект по обучению имамов. С его помощью немецкие власти хотят ограничить иностранное влияние, в частности турецкое, на немецких мусульман. DW - подробнее о проекте.

Имам от DITIB в мечети в Штутгарте

Имамы, связанные с DITIB, напрямую подчиняются Анкаре

Правительство Германии долгое время пыталось бороться с участием иностранных религиозных организаций в образовании имамов, проповедующих в Германии. 21 ноября, при начальной финансовой поддержке министерства внутренних дел ФРГ, в стране стартует пилотный проект по подготовке имамов для работы в немецких мусульманских общинах. 

DITIB: проповедует в Германии, подчиняется Анкаре

В Германии живут 4,5 млн мусульман. Почти три миллиона из них - турецкого происхождения. Большинство исламских общин в стране возглавляют имамы, связанные с Турецко-исламским союзом религиозных учреждений (DITIB). Эта культурно-религиозная организация курирует деятельность более 900 мечетей по всей Германии, объединяя до 70 процентов живущих в стране мусульман, помимо прочего она отвечает за уроки ислама в государственных школах.

Женщины в хиджабах

Почти у трех миллионов мусульман в Германии - турецкие корни

Объединение практически напрямую подчиняется властям в Анкаре - через государственное турецкое религиозное ведомство Diyanet. Работающие в Германии имамы зачастую слабо владеют немецким языком, фактически являются чиновниками турецкого государства, получая зарплату напрямую из Анкары, и сохраняют лояльность турецким властям.

В начале ноября 2019 года правительство Германии внесло изменения в документы, регламентирующие временное проживание и трудовую деятельность иммигрантов. Теперь имамы, въезжающие в страну, должны будут подтвердить достаточные для работы знания немецкого языка. Это нововведение, обусловленное  политикой Германии по интеграции, еще ждет одобрения представительства федеральных земель - бундесрата.

Пилотный проект по подготовке имамов, проповедующих в Германии, должен ограничить иностранное влияние на немецкие мусульманские общины. Депутат от партии "Союз 90"/"зеленые" Филиц Полат (Filiz Polat) в беседе с DW называет это "смелым шагом". "Зеленые", по ее словам, давно призывали к подобной инициативе, однако одним из основных препятствий, мешающих ее реализации, было отсутствие необходимых средств. Теперь проблема решена - по крайней мере, на начальном этапе: МВД Германии в ответ на запрос Филиц Полат уже подтвердило начальное финансирование пилотного проекта.

Независимость проекта от государства гарантирована

Одной из организаций, которые будут участвовать в инициативе, станет Центральный совет мусульман Германии (ZMD). "Мы не можем постоянно жаловаться на то, что в немецких мечетях проповедуют иностранные имамы, и ничего не предпринимать", - говорит председатель ZMD Айман Мазиек. Проект по обучению имамов - это, по его словам, "конкретный шаг" и "положительное событие", которое, впрочем, "должно было произойти десятки лет назад".

Профессор Рауф Джейлан - один из авторов дорожной карты проекта

Профессор Рауф Джейлан - один из авторов "дорожной карты" проекта

В соответствии с конституцией Германии государство не должно вмешиваться в деятельность религиозных общин. Поэтому проекту, стартующему в федеральной земле Нижняя Саксония, гарантирована независимость, говорит депутат бундестага Филиц Полат - несмотря на то, что его первоначальное финансирование обеспечивает МВД.

"Колледж Авраама Гейгера - семинария по обучению раввинов при университете в Потсдаме - тоже получал стартовое государственное финансирование, и эта стратегия полностью себя оправдала", - подчеркивает депутат от партии "зеленых" Полат. Такой способ, по ее словам, "с конституционной точки зрения не вызывает никаких возражений".

Почему выпускники-теологи не могут работать имамами

В настоящее время исламское богословие можно изучать в университетах  Мюнстера, Тюбингена, Оснабрюка, Гиссена и в университете Эрлангена - Нюрнберга. В октябре этого года факультет исламской теологии открылся также в Берлинском университете имени Гумбольдта.

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Однако выпускники этих факультетов не могут работать имамами в Германии, поскольку в университетах не обучают чтению Корана, прочтению молитв и другим обрядам, связанным с деятельностью мусульманских священников. Для всего этого необходимо отдельное практическое образование. 

Министерство науки и культуры Нижней Саксонии в ответ на запрос DW сообщило, что проект по подготовке имамов предусматривает "создание зарегистрированной ассоциации в сотрудничестве с заинтересованными мусульманскими организациями и общинами при мечетях". В заявлении подчеркивается, что частью пилотного проекта станет подготовка экспертов по исламскому богословию. Министерство также допустило, что проект может стать моделью для образования имамов в других федеральных землях.

"Дорожную карту" для пилотного проекта разработал профессор Рауф Джейлан из университета в Оснабрюке. Он называет новую инициативу "первым шагом". Именно поэтому, предупреждает профессор, на проект не стоит возлагать слишком много ожиданий. "Нужно просто начать, и я думаю, когда станут видны результаты, в долгосрочной перспективе эта идея завоюет признание", - уверен Рауф Джейлан.

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    Автор: Ута Штайнвер, Ирина Филатова


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