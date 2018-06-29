 Илюмжинов не выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФИДЕ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 29.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Илюмжинов не выдвинет свою кандидатуру на пост главы ФИДЕ

Президент Международной шахматной федерации не будет баллотироваться на очередной срок. Он поддержал кандидатуру Аркадия Дворковича, выдвинутого Федерацией шахмат России.

Кирсан Илюмжинов

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов не намерен баллотироваться на пост главы федерации на очередной срок. "Я принял решение не выдвигать свою кандидатуру в октябре этого года на очередном Конгрессе ФИДЕ", - заявил Илюмжинов в пятницу, 29 июня. Президент ФИДЕ поддержал кандидатуру бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, которого Федерация шахмат России выдвинула 27 июня.

Контекст

20 июля - Международный день шахмат. В этот день мы рассказываем о первом шахматном автомате, тайны которого до конца не раскрыты и сегодня. (20.07.2017)

Делегация Госдумы во главе с экс-чемпионом мира по шахматам Анатолием Карповым посетила рейхстаг и сразилась со своими коллегами из немецкого парламента - на шахматной доске. (30.05.2017)

В апреле ФИДЕ потребовала от Илюмжинова уйти в отставку. Представители организации объяснили требование финансовыми проблемами, с которыми федерация столкнулась из-за наложенных на Илюмжинова санкций Минфина США, а также "неблагоприятным влиянием на репутацию ФИДЕ, которое подрывает доверие любителей шахмат".

Кирсан Илюмжинов занимает пост главы ФИДЕ с 1995 года. В 2015 году его полномочия были ограничены, поскольку он попал под санкции Минфина США по обвинению в поддержке режима сирийского президента Башара Асада. После этого Илюмжинов подал иск в отношении министерства финансов США о защите чести и достоинства, потребовав 50 млрд долларов в качестве компенсации за моральный и материальный ущерб от санкций.

Смотрите также:

  • Магнус Карлсен

    Лучшие шахматисты мира

    Действующий чемпион: Магнус Карлсен

    Шахматный вундеркинд, футбольный болельщик и фотомодель. 27-летний норвежец Магнус Карлсен с 2013 года является действующим чемпионом мира по шахматам. С победителем турнира претендентов, который проходит в Берлине с 10 по 28 марта, он разыграет 12 партий за чемпионский титул в Лондоне с 9 по 28 ноября.

  • Левон Аронян

    Лучшие шахматисты мира

    Левон Аронян

    Армянский гроссмейстер является победителем множества престижных международных турниров. В 2017 году на супертурнире Grenke Chess Classic в немецком Баден-Бадене Левон Аронян занял первое место, оставив позади себя Магнуса Карлсена. Также в прошлом году он выиграл у Карлсена на турнире в норвежском Ставангере.

  • Фабиано Каруана

    Лучшие шахматисты мира

    Фабиано Каруана

    На турнире претендентов 2016 в Москве американский шахматист итальянского происхождения стал вторым. Вторым он завершил и турнир Grenke Chess Classic 2017 года, уступив Левону Ароняну и обогнав Магнуса Карсена. Чемпион Италии и чемпион США.

  • Александр Грищук

    Лучшие шахматисты мира

    Александр Грищук

    В составе команды России дважды становился победителем всемирных шахматных олимпиад, трижды - золотым призером чемпионатов мира. Трехкратный чемпион мира по блицу. Его супруга - украинский гроссмейстер Наталья Жукова. Своей "второй работой" называет покер.

  • Сергей Карякин

    Лучшие шахматисты мира

    Сергей Карякин

    Когда ему было 12 лет, стал самым молодым гроссмейстером в истории. Его имя занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Родом из Симферополя, получил российское гражданство в 2009 году. В 2016 году Карякин победил на турнире претендентов, но проиграл Карлсену матч за шахматную корону. Обладатель прозвища "министр обороны".

  • Владимир Крамник

    Лучшие шахматисты мира

    Владимир Крамник

    14-й чемпион мира по шахматам, обладатель Кубка мира, победитель всемирных шахматных олимпиад. Гарри Каспаров, проигравший Крамнику в 2000 году чемпионат мира по версии ПША, охарактеризовал стиль ученика шахматной школы Михаила Ботвинника как "прагматичный" и "упорный". Карлсену Крамник до сих пор чаще проигрывал.

  • Дин Лижэнь

    Лучшие шахматисты мира

    Дин Лижэнь

    Многократный чемпион Китая стал первым китайским шахматистом на турнире претендентов. В интервью во время Кубка мира 2017, на котором он выиграл полуфинал у Уэсли Со, юный гроссмейстер так прокомментировал свой нежданный успех: " Нет, такое мне даже не снилось!" В финале Кубка он уступил Левону Ароняну.

  • Уэсли Со

    Лучшие шахматисты мира

    Уэсли Со

    Шахматный вундеркинд завоевал титул гроссмейстера в возрасте 14 лет. Родом с острова Лусон (Филиппины). Сейчас выступает за США. В 2017 году одолел Карлсена в финале турнира Вейк-ан-Зее в Нидерландах. Самый юный участник турнира претендентов 2018 в Берлине.

  • Шахрияр Мамедьяров

    Лучшие шахматисты мира

    Шахрияр Мамедьяров

    Земляк Гарри Каспарова родился в семье шахматистов и до 20 лет успел дважды стать чемпионом мира среди юношей. Трехкратный чемпион Европы в составе команды Азербайджана и чемпион мира по быстрым шахматам 2013 года.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 02:06
Now live
02:06 мин

Сеанс одновременной игры: Анатолий Карпов против бундестага

Контекст

Лучшие шахматисты мира

Три россиянина участвуют в проходящем в Берлине турнире, победитель которого получит право сыграть за звание чемпиона мира с действующим обладателем титула. (13.03.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Играть в шахматы снова престижно, или При чем тут политика?  

Сеанс одновременной игры: Анатолий Карпов против бундестага  

За чемпионатом мира по шахматам следят миллионы  

Самые читаемые

Трамп ответил на вопрос о признании Крыма частью России  

Эдвард Сноуден раскритиковал российское правительство  

Протесты в Кишиневе: возможен ли в Молдавии армянский сценарий?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно