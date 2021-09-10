Российский оппозиционный политик и муниципальный деятель, бывший соратник Бориса Немцова.
Илья Валерьевич Яшин (родился 29 июня 1983 года) - российский политик, оппозиционер, бывший соратник Бориса Немцова. Стал известен благодаря участию в многочисленных акциях протеста и митингах. Был в числе лидеров движения "Оборона", "Молодежного Яблока", движения "Солидарность", заместителем председателя партии ПАРНАС. С октября 2017 года Илья Яшин возглавляет Красносельский районный совет депутатов.
Яшин - соавтор доклада "Путин. Итоги. 2018", который посвящен памяти Бориса Немцова, а также доклада "Путин. Война" о ситуации на востоке Украины и доклада "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни Рамзане Кадырове.
Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
Уже несколько месяцев на севере России горят якутские леса. Огонь прошел общую площадь в полтора миллиона гектаров. Но горит далеко не только север России. В огне сейчас и курортные регионы Турции, где к населенным пунктам и отелям вплотную подобрались масштабные пожары. Как с ними бороться и можно ли было предотвратить их возникновение?
В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…
В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.