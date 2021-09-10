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Илья Яшин

Российский оппозиционный политик и муниципальный деятель, бывший соратник Бориса Немцова.

Илья Валерьевич Яшин (родился 29 июня 1983 года) - российский политик, оппозиционер, бывший соратник Бориса Немцова. Стал известен благодаря участию в многочисленных акциях протеста и митингах. Был в числе лидеров движения "Оборона", "Молодежного Яблока", движения "Солидарность", заместителем председателя партии ПАРНАС. С октября 2017 года Илья Яшин возглавляет Красносельский районный совет депутатов.

Яшин - соавтор доклада "Путин. Итоги. 2018", который посвящен памяти Бориса Немцова, а также доклада "Путин. Война" о ситуации на востоке Украины и доклада "Угроза национальной безопасности" о главе Чечни Рамзане Кадырове.

Politiker Ilya Yashin im Interview mit DW, Juli 2021 Quelle: DW

Илья Яшин нашел своего "двойника" на выборах в Госдуму РФ 10.09.2021

Оппозиционер Ильи Яшин сообщил о своем "двойнике", который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе Москвы. Это некий Алексей Яшин из "Партии роста".

Илья Яшин об усталости от Путина, Навальном, запросе на перемены и переходе власти в России 03.08.2021

Оппозиционный политик Илья Яшин недавно покинул пост главы муниципалитета Красносельского района. Ему также запретили участвовать в выборах в Мосгордуму. В интервью он рассказывает о давлении силовиков и рассуждает о том, каким может быть переход власти в России.
Moskau, 16. July 2021 Das ist ein Gerspräch mit Ilija Yaschin, russischer Oppositionspolitiker.

Илья Яшин: Навальный выйдет на свободу кандидатом в президенты России 01.08.2021

О причинах ухода с поста главы муниципалитета Красносельского района Москвы, а также о Навальном, усталости от Путина и влиянии коронавируса на политику Илья Яшин рассказал в интервью DW.

Якутия и Турция в огне: как остановить пожары? DW Новости (30.07.2021) 30.07.2021

Уже несколько месяцев на севере России горят якутские леса. Огонь прошел общую площадь в полтора миллиона гектаров. Но горит далеко не только север России. В огне сейчас и курортные регионы Турции, где к населенным пунктам и отелям вплотную подобрались масштабные пожары. Как с ними бороться и можно ли было предотвратить их возникновение?
Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Илья Яшин уходит с поста главы округа московского муниципалитета 12.07.2021

Российский оппозиционер, возглавляющий совет депутатов Красносельского района Москвы, объяснил свое решение усилением давления со стороны прокуратуры.
Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Яшин о запрете избираться в Мосгордуму: "С выборов снимают по понятиям" 25.06.2021

Оппозиционер Илья Яшин прокомментировал в интервью DW свой недопуск к довыборам в Мосгордуму. Он считает, что это связано с его поддержкой Навального и законе об "экстремистах".
Russischer Oppositionspolitiker Ilja Jaschin, Vorstellung des Berichts zur Lage in Tschetschenien. Mauermuseum in Berlin. Am 14.04.2016. DW/Oxana Evdokimova

Илье Яшину запретили участвовать в выборах в Мосгордуму 25.06.2021

По словам политика Яшина, избирком сказал ему, что он признан "лицом, причастным к экстремистской деятельности". Вместе с тем, указывает политик, никаких доказательств этого представлено не было.

March 16, 2021, Asuncion, Paraguay: Illustration photo - Picture taken with wiping effect due to long exposure shows app icon of Twitter on a smartphone backdropped by cropped waving flag of Russia on screen. (Credit Image: Â© Andre M. Chang/ZUMA Wire

В России оспаривают в суде законность замедления Twitter Роскомнадзором 07.06.2021

Политик Илья Яшин и другие истцы требуют исключить сервис Twitter из перечня угроз устойчивости, безопасности и целостности функционирования интернета и сети связи общего пользования в РФ.
In this picture taken on September 30, 2020 shows logos of social networking websites displayed on a mobile phone's screen in Istanbul. - Turkey on Thursday starts life under a new social media law that threatens to erase the local presence of Facebook and Twitter should they fail to take down contentious posts.The new legislation was pushed through by President Recep Tayyip Erdogan's ruling AKP party and follows the government's crackdown on opposition newspapers and television channels. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

YouTube ограничил доступ к стриму "Новой газеты" из-за ссылок на "Умное голосование" 06.05.2021

Онлайн-"супермарафон" в поддержку фигурантов "дворцового" дела перенесли на канал "ОВД-Инфо" из-за блокировки стрима "Новой газеты". Яшин сообщил, что его каналу также вынесено предупреждение.

21.03.2021+++Online-Veranstaltung von russischen oppositionellen Kommunalabgeordneten aus dem ganzen Land. Forum: Муниципальная Россия

О чем говорили на форуме муниципальных депутатов в Clubhouse 21.03.2021

Виртуальный форум "Муниципальная Россия" на платформе Clubhouse посетили в десять раз больше людей, чем встречу, разогнанную полицией в Москве неделю назад.
18.03.2021 Konzert anlässlich des Jahrestages von Krim-Annexion.

Илья Яшин требует от СКР наказать организаторов концерта в Лужниках 19.03.2021

Муниципальный депутат считает, что на концерте "Крымская весна" были нарушены санитарно-эпидемиологические нормы. Пресс-секретарь Путина утверждает, что концертный зал был заполнен лишь наполовину.

Беспрецедентный разгон: как усиливают давление на критиков Кремля (15.03.2021) 15.03.2021

В минувшую субботу полиция сорвала политический форум, на котором собрались десятки муниципальных депутатов. Более 190 человек были задержаны.
A man stands near a police bus after he was detained in Moscow, Russia, Saturday, March 13, 2021. Russian police on Saturday detained about 150 participants of a forum of independent members of municipal councils, an action that comes amid the authorities' multi-pronged crackdown on dissent. Police showed up at the gathering in Moscow shortly after it opened, saying that all those present will be detained for taking part in an event organized by an undesirable organization. (AP Photo/Victor Berezkin)

Комментарий: Нежелательная Россия будущего 14.03.2021

Годами политику выдавливали на муниципальный уровень. Как оказалось, чтобы там придушить. Оппозиционеры автоматически стали в глазах силовиков "нежелательными лицами", считает Иван Преображенский.

MOSCOW, RUSSIA - FEBRUARY 27, 2021: Portraits and flowers on the grave of politician and opposition activist Boris Nemtsov in Troyekurovskoye Cemetery during a memorial event marking the 6th anniversary of Boris Nemtsov s assassination. Boris Nemtsov was shot dead in central Moscow on 27 February 2015. The message reads: Boris Yefimovich Nemtsov. Artyom Geodakyan/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0F7E14

Цветы как политическое высказывание. Репортаж с акции памяти Немцова 27.02.2021

В годовщину убийства Бориса Немцова место трагедии посетили более 10 тысяч человек. Власти запретили шествие, обещав не мешать возложению цветов. Среди участников акции были Юлия Навальная, Илья Яшин, Григорий Явлинский…

Цветы вместо плакатов: из-за пандемии Марш памяти Бориса Немцова в этом году пришлось отменить 26.02.2021

В этом году из-за пандемии возможности согласовать Марш памяти Немцова или какую-то другую уличную акцию нет. Однако отдать дань памяти и провести мемориальное мероприятие все равно можно, уверен критик Кремля Илья Яшин.
Opposition supporters gather for a march in memory of murdered Kremlin critic Boris Nemtsov in downtown Moscow on February 29, 2020. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Марш памяти Немцова не состоится. Чем заменит его оппозиция? 26.02.2021

Из-за ковидных ограничений в Москве у оппозиции нет возможности провести 27 февраля традиционный марш памяти Немцова. Депутат Илья Яшин рассказал DW, какой акцией его заменят.
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