Илья Яшин сообщил об аккаунте для проверки подписей в его поддержку

Глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин, баллотирующийся в Мосгордуму от 45-го избирательного округа, в воскресенье, 14 июля, сообщил о том, что его команда создала в интернете специальный аккаунт для проверки статуса подписей в его поддержку.

Как стало известно в пятницу, Мосизбирком не зарегистрировал кандидатуру Яшина на выборах в Мосгордуму, признав недействительными 11,4 процента подписей в его поддержку. Максимально допустимый уровень "брака" подписей для успешной регистрации кандидата на выборах в Мосгордуму составляет 10 процентов.

Брак подписей по результатам тайной проверки по базам МВД

По словам политика, подписи были забракованы по результатам тайной проверки по базам МВД, которая установила некорректные данные избирателей. Кроме того, часть подписей отсеяли графологи, которые посчитали, что сборщик сам поставил дату внесения подписи вместо кандидата.

Как сообщил Яшин на своей странице в Facebook, в его штаб поступило много обращений избирателей с просьбой проверить, не забракованы ли их подписи. Поскольку команде политика не удалось связаться со всеми обратившимися, было решено запустить специальный бот (программу-робота. - Ред.) в Telegram-канале Яшина, с помощью которого любой желающий теперь может проверить статус своей подписи.

Отказ в регистрации независимых кандидатов

Из-за большого количества забракованных подписей в регистрации на выборах в Мосгордуму было отказано целому ряду независимых кандидатов, в том числе члену Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константину Янкаускасу и соратнице оппозиционного политика Алексея Навального Любови Соболь.

6 июля Любовь Соболь, выдвигавшаяся в 43-м избирательном округе, в котором она конкурировала, кроме прочего, с бывшим главой "Яблока" Сергеем Митрохиным, сообщила на своей странице в Twitter, что набрала "слишком много подписей в свою поддержку": около 6000 при необходимых 4940. Из-за этого, по словам Соболь, ей даже пришлось вычеркивать "лишние", поскольку в Мосизбирком нельзя было сдавать больше подписей, чем необходимо для регистрации.

Однако комиссия 43-го округа посчитала бракованными 15 процентов подписей избирателей, поддержавших кандидатуру Соболь. В результате ее сняли с выборов, после чего Соболь объявила голодовку.

Акция в поддержку кандидатов от оппозиции в Москве

Подача документов для регистрации кандидатов на выборах в Московскую городскую думу завершилась вечером в субботу, 6 июля. Сбор подписей для регистрации кандидатов закончился накануне.

Ожидается, что в воскресенье, 14 июля, в Новопушкинском сквере в Москве пройдетакция в поддержку оппозиционных кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым было отказано в регистрации из-за признания подписей их сторонников недействительными.

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