 Илья Яшин призвал перенести выборы в Мосгордуму на конец осени | Новости из Германии о России | DW | 12.08.2019

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Россия

Илья Яшин призвал перенести выборы в Мосгордуму на конец осени

Глава ЦИК Элла Памфилова должна использовать свои полномочия в интересах граждан и отменить "псевдовыборы в Мосгордуму", считает оппозиционер, отбывающий административный арест.

Илья Яшин

Илья Яшин

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы и глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин призвал отменить московские выборы 8 сентября и перенести голосование на конец осени, обеспечив участие в нем оппозиции. "Выборы в московский парламент, которые мы не раз обсуждали, обернулись полицейским произволом. Это и выборами-то не назовешь - настоящая спецоперация", - написал он в опубликованном в Facebook письме на имя главы ЦИК Эллы Памфиловой в понедельник, 12 августа.

По мнению Яшина, Памфилова должна использовать свои полномочия "во имя Конституции и в интересах граждан" и "отменить псевдовыборы в Мосгордуму". "Реализуйте волю народа и верните москвичам право на выбор", - призвал оппозиционер, отбывающий третий административный арест с 29 июля.

Контекст

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Одновременно Яшин напомнил Памфиловой о ее обещании, данном ему во время встречи в конце 2018 года. "Помните, что Вы тогда говорили? Обещали лично бороться за каждого независимого кандидата. Гарантировали честные и конкурентные выборы", - отметил он. Одновременно он предположил, что в нынешней ситуации имя Памфиловой может остаться в истории нарицательным и "ассоциироваться с произволом и полицейщиной". При этом решение отменить выборы, вероятно, повлечет "серьезные проблемы с администрацией" и может привести к потере должности, но оно обеспечит ей уважение соотечественников, написал далее Яшин.

Движение за свободные выборы в Москве

Акции с требованием допустить независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму продолжаются уже несколько недель. Московский митинг 10 августа, участники которого также выразили протест против массовых задержаний демонстрантов 27 июля и 3 августа, а также произвола полиции, собрал на проспекте Сахарова до 60 тысяч человек. В тот же день акции солидарности с участниками московского митинга проходили в десятках других российских городов.

3 августа в Москве состоялась несанкционированная акция, участники которой выступали за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, а также протестовали против массовых задержаний во время митинга "За честные выборы!", прошедшего 27 июля. Полиция и Росгвардия жестко подавили обе акции, задержав, по разным данным, от 2000 до 2500 человек, в том числе, журналистов и иностранных туристов, и избив десятки людей.

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    Автор: Евгений Жуков


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