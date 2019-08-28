 Илья Яшин освобожден после пяти административных арестов | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2019

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Россия

Илья Яшин освобожден после пяти административных арестов

"Было так задумано, чтобы продержать меня до "дня тишины" в преддверии единого дня голосования", - предположил незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин.

Оппозиционный политик Илья Яшин

Оппозиционный политик Илья Яшин (фото из архива)

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин в субботу, 7 сентября, вышел на свободу после пяти административных арестов подряд. "Всем привет, я снова в строю", - написал политик в своем микроблоге в Twitter.

В интервью "МБХ Медиа" Яшин выразил предположение, что "это было так задумано, чтобы продержать меня до "дня тишины" (в преддверии единого дня голосования. - Ред.), чтобы я вышел и сразу замолчал". "Но я молчать не буду", - заявил оппозиционер. Он призвал избирателей "не сидеть дома", а прийти на участки и "сделать осознанный выбор и показать свое отношение ко всему тому произволу, который мы наблюдаем".

Глава муниципального округа Красносельский Яшин был задержан 28 августа на выходе из спецприемника, где он уже отбывал административный арест. Политика в пятый раз признали виновным в организации несогласованной акции протеста и назначили 10 суток ареста. Первый раз суд арестовал его также на 10 суток 29 июля - за несанкционированный митинг 27 июля.

Контекст

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На следующей день политика арестовали еще на 10 суток за организацию акции 14 июля. 8 августа Яшин должен был выйти из спецприемника, но в тот день его сразу же отвезли в суд, где арестовали еще на 10 суток. Ситуация повторилась 18 августа. 20 августа суд арестовал оппозиционного политика еще на 10 суток за призывы выходить на акцию на Трубной площади 18 июля.

Единый день голосования

В России 8 сентября пройдет единый день голосования. Россияне будут избирать глав 16 регионов. Кроме того, пройдут выборы в законодательные собрания 13 регионов, а также довыборы депутатов Госдумы, выборы в представительные органы власти 22 региональных центров и муниципальные выборы в Петербурге.

Протесты за честные выборы в Мосгордуму

В Москве в середине июля начались протесты против нечестных выборов. Поводом для них послужил отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать кандидатами на выборах в городской парламент 57 независимых кандидатов, в том числе Илью Яшина. Позднее к требованиям добавились призывы освободить задержанных или арестованных организаторов и участников протестов, а также расследовать случаи непомерно жестокого обращения полицейских и росгвардейцев с митингующими. Только на двух акциях - 27 июля и 3 августа - были задержаны около 2500 человек. Сотрудники ОМОНа и Росгвардии действовали жестко, избивая активистов и даже случайных прохожих.

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