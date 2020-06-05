 Илья Азар вышел на свободу после административного ареста | Новости из Германии о России | DW | 07.06.2020

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Россия

Илья Азар вышел на свободу после административного ареста

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар покинул спецприемник после 10 суток ареста за пикет в поддержку автора проекта "Омбудсмен полиции".

Илья Азар с микрофоном

Илья Азар (фото из архива)

Журналист и муниципальный депутат Илья Азар в воскресенье, 7 июня, вышел на свободу после 10 суток административного ареста. Он допускает, что власти решили "воспользоваться всей этой историей с коронавирусом и закрутить гайки дальше", с чем и был связан его арест, приводит "Новая газета" слова Азара.

Журналист был задержан 26 мая в Москве на одиночном пикете с требованием освободить бывшего полицейского Владимира Воронцова - автора проекта "Омбудсмен полиции", направленного на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Правоохранительные органы ранее возбудили несколько уголовных дел в отношении Воронцова, а самого мужчину арестовали.

Суд в Москве 28 мая признал Азара виновным в нарушении запрета публичных мероприятий и распорядился арестовать его на 15 суток. В тот же день у здания ГУ МВД по Москве началась серия пикетов с участием журналистов и муниципальных депутатов с призывом освободить своего коллегу. Аналогичные пикеты прошли и в Санкт-Петербурге. За время пикетов были задержаны десятки их участников, впоследствии их отпустили. Мосгорсуд 5 июня снизил срок ареста Азара до 10 суток.

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    Автор: Сабрина Пабст, Григорий Аросев


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