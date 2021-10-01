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Ильхам Алиев

Das von der offiziellen Website der iranischen Armee stammende Bild zeigt den Abschuss einer Rakete aus einem mobilen Raketenwerfer während einer Militärübung. In der Nähe der Grenze zu Aserbaidschan haben Bodentruppen der iranischen Armee mit einer Militärübung begonnen. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран начал военные учения у границы с Азербайджаном 01.10.2021

Баку критикует решение Тегерана проводить маневры у границы с Азербайджаном. Иран объяснил учения желанием обеспечить стабильность в регионе.

Война в Карабахе глазами художника-добровольца из Еревана (26.03.2021) 26.03.2021

Когда начались боевые действия, Седрак Великодный отправился в Карабах добровольцем и оказался в так называемом "адском ущелье" вблизи города Шуша. Художник считает, что в поражении виноват не только Никол Пашинян.
24.11.2017 EU-Gipfel in Brüssel Azerbaijan Republic President Ilham Aliyev pictured during an European Eastern Partnership summit meeting, Friday 24 November 2017, at the European Union headquarters in Brussels. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY POOLxFREDERICxSIERAKOWSKI 05207497

"Азербайджанская афера": зачем Баку влияние на немецких политиков? 16.03.2021

Сразу нескольких депутатов германского бундестага обвиняют в получении взяток из Азербайджана в обмен на лоббирование интересов Баку. Какие цели преследует клан Алиева в Германии?

Разделенный войной за Карабах Шурнух: как село стало наполовину армянским, а наполовину азербайджанским (09.03.2021) 09.03.2021

После вооруженного конфликта вокруг Карабаха Армения передала значительную часть территорий Азербайджану. Некоторые приграничные районы стали, по сути, серыми зонами. Репортаж DW из села Шурнух.
Azerbaijan's President Ilham Aliyev walks near a military vehicle and his wife Mehriban Aliyeva takes pictures as they visit Fuzuli and Jabrayil districts in the region of Nagorno-Karabakh, November 16, 2020. Picture taken November 16, 2020. Official web-site of President of Azerbaijan/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT.

Нагорный Карабах: Кельбаджарский район перешел под контроль Баку 25.11.2020

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о масштабных планах восстановления районов Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Баку.
A man reacts as he stands near a house set on fire by departing Ethnic Armenians, in an area which had held under their military control but is soon to be turned over to Azerbaijan, in the village of Cherektar in the region of Nagorno-Karabakh, November 14, 2020. REUTERS/Stringer TPX IMAGES OF THE DAY

Баку продлил срок для вывода армянских войск из Нагорного Карабаха 15.11.2020

Ереван объяснил задержку с выводом ВС из района Кельбаджар наличием всего одной дороги, подходящей для этих целей. Баку продлил срок вывода войск Армении из района до 25 ноября.

Немецкий политолог: миротворцы в Карабахе дали России рычаг влияния на Азербайджан и Армению 13.11.2020

Эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) Андраш Раш считает, что договоренность по Нагорному Карабаху - это серьезный успех внешней политики Москвы. Он уверен, что Россия усиливает влияние на Южном Кавказе.

Судьба Карабаха: в Армении протесты, в Азербайджане и Турции рассказывают о победе (11.11..2020) 11.11.2020

Оппозиция в Армении требует отставки правительства страны и создания так называемого "комитета по спасению родины ". Цель - отмена соглашения по Нагорному Карабаху.

Пашинян под ударом, Алиев и Эрдоган ликуют: что будет дальше с Карабахом? 11.11.2020

В Ереване не прекращаются волнения. Под огнем критики - премьер Армении Никол Пашинян. Участники акций протеста требуют его отставки. Договоренность с Азербайджаном и Россией манифестанты воспринимают как поражение. В Азербайджане же и Турции считают соглашение своей победой. Баку удалось восстановить контроль над частью утраченных ранее территорий, Анкаре - усилить влияние в регионе.

Соглашение по Карабаху: беспорядки в Ереване и о чем говорил Пашинян (10.11.2020) 10.11.2020

Азербайджан получает часть неподконтрольной ему в течение последних десятилетий территории. Никол Пашинян назвал соглашение болезненным. Многие в Армении и Нагорном Карабахе посчитали, что премьер-министр признал поражение.

Договор по Карабаху - победа Москвы? (10.11.2020) 10.11.2020

Москва подчеркивает свою роль третейского судьи в конфликте в Нагорном Карабахе. Но далеко не все считают заключение мира успехом российской дипломатии.
06.11.2020, Stepanakert: 6378165 06.11.2020 A view shows debris of a house hit by a recent shelling, in Stepanakert, the self-proclaimed Nagorno-Karabakh Republic. The deadly confrontation between Azerbaijan and Armenia over the disputed Armenian-dominated region of Karabakh has been ongoing since late September. Iliya Pitalev / Sputnik Foto: Iliya Pitalev/Sputnik/dpa |

Подписано заявление о прекращении войны в Карабахе 09.11.2020

По словам Никола Пашиняна, он подписал заявление с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.
07.11.2020, Aserbaidschan, Stepanakert: Rauch und Flammen sind während der Kämpfe zwischen armenischen und aserbaidschanischen Streitkräften in der Nähe der Heiliger-Erlöser-Kathedrale in Schuschi, außerhalb von Stepanakert, der separatistischen Region Berg-Karabach zu sehen. Foto: //AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Армения опровергла заявление президента Азербайджана о взятии Шуши 08.11.2020

Ильхам Алиев в обращении к согражданам объявил о взятии города Шуша в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Минобороны Армении утверждает, что бои продолжаются.
Ragiba Guliyeva in den Trümmern ihres alten Lebens. Ihr Haus wurde bei einem Raketenangriff auf Aserbaidschans zweitgrößte Stadt Ganja am 17.10.20 zerstört. Aserbaidschan macht Armenien für den Angriff verantwortlich. Es gab mehrere Tote. Aufnahmedatum: 19.10.2020 Aufnahmeort: Ganja, Aserbaidschan Copyright: Julia Hahn/DW

Нагорный Карабах: жизнь у линии фронта (фотогалерея) 05.11.2020

Военные действия в Нагорном Карабахе идут с конца сентября. О том, как страдает от конфликта мирное население с обеих сторон линии фронта - в фотогалерее DW.

Глава МИД Армении о конфликте в Нагорном Карабахе, противостоянии с Азербайджаном и роли Турции 29.10.2020

Попытка США добиться прекращения огня в Нагорном Карабахе не увенчалась успехом. Еще до поездки в Вашингтон глава МИД Армении Зограб Мнацаканян дал интервью DW, рассказав о позиции Еревана в карабахском конфликте.
09.10.2020 *** A dog walks in the yard of a house destroyed by shelling by Azerbaijan's artillery during a military conflict in Stepanakert, the separatist region of Nagorno-Karabakh, Friday, Oct. 9, 2020. The latest outburst of fighting between Azerbaijani and Armenian forces began Sept. 27 and marked the biggest escalation of the decades-old conflict over Nagorno-Karabakh. The region lies in Azerbaijan but has been under control of ethnic Armenian forces backed by Armenia since the end of a separatist war in 1994. (AP Photo)

Помпео призвал Баку и Ереван соблюдать соглашение о перемирии 27.10.2020

В телефонных беседах с Пашиняном и Алиевым Госсекретарь США призвал Армению и Азербайджан призвал соблюдать договоренности и напомнил, что военного решения конфликта в Нагорном Карабахе нет.
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