 Илон Маск направит специалистов для спасения детей в Тайланде | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.07.2018

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Мир

Илон Маск направит специалистов для спасения детей в Тайланде

Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд, чтобы помочь спасти детей из пещеры. Один из спасателей, доставивший детям баллоны с кислородом, погиб.

Школьники в пещере Кхао Луанг

Школьники в пещере Кхао Луанг

Илон Маск направит специалистов своих компаний SpaceX и Boring Co в Таиланд, для помощи в операции по спасению участников детской футбольной команды и их тренера, которые оказались в затопленной пещере.

Контекст

Футболисты в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер укрылись в пещере на севере Таиланда от непогоды, после чего оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. (02.07.2018)

Операция горноспасательной службы Баварии по спасению пострадавшего немецкого спелеолога Йохана Вестхаузера продолжалась около двух недель. (19.06.2014)

"Инженеры SpaceX и Boring Co отправятся в Таиланд завтра, чтобы узнать, можем ли мы помочь правительству. Вероятно, есть много сложностей, которые сложно оценить, не находясь на месте", - написал Маск в своем Twitter в пятницу, 6 июля.

Один спасатель погиб

12 футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их тренер находятся в частично затопленной пещере Кхао Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда. Они укрылись там от непогоды после тренировки и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. Им регулярно поставляют еду, воду и медикаменты.

Участвовавший в операции по их спасению бывший военный ВМС Тайланда Саман Гунан погиб, сообщается 6 июля. Он доставил им баллоны с кислородом, но ему самому кислорода не хватило на то, чтобы выбраться оттуда и он потерял сознание на обратном пути.

На спасение школьников остается все меньше времени, они не смогут переждать окончание сезона муссонных дождей, заявил командир военно-морского подразделения тайской армии.

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