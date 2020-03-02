 Из ФРГ в Сирию с 2017 года добровольно вернулись более тысячи человек | Новости из Германии о Германии | DW | 14.06.2020

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Германия

Из ФРГ в Сирию с 2017 года добровольно вернулись более тысячи человек

Сирийцы вернулись на родину при финансовой поддержке правительства ФРГ. Власти Германии в настоящее время не содействуют добровольному возвращению в Сирию из-за войны в этой стране.

Сирийские беженцы в Гамбурге

Сирийские беженцы в Гамбурге

Из Германии в Сирию с 2017 года добровольно вернулись при финансовой поддержке правительства ФРГ более одной тысячи человек, сообщило агентство dpa в воскресенье, 14 июня, со ссылкой на ответ министерства внутренних дел ФРГ. Как следует из документа, в 2017 году Федеральное ведомство по миграции и беженцам (Bamf) оплатило возвращение на родину 199 сирийцам, в 2018 - 466-ти и в 2019 году - еще 346 сирийским беженцам.

В то же время в МВД полагают, что реальное количество добровольных выездов в Сирию может быть выше, поскольку не все федеральные земли подавали в Bamf заявки на рефинансирование репатриации беженцев. На веб-сайте МВД отмечается, что добровольное возвращение беженцев в Сирию в настоящее время не форсируется из-за сохраняющейся тяжелой ситуации в сфере безопасности в этой стране.

Финансовая помощь возвращенцам

В Сирии с 2011 года идет кровопролитная гражданская война. С 2012 года Германия прекратила высылку беженцев в эту страну. Федеральные и земельные власти уже более 40 лет оказывают финансовую поддержку беженцам, желающим вернуться на родину добровольно. При этом беженцам оплачивают не только сам перелет и подобные расходы, но и предоставляют определенную сумму в качестве стартового капитала.

С начала гражданской войны в Сирии, в Германии попросили убежища почти 630 тысяч сирийцев. Большинство из них получили в Германии защиту.

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  • Венгрия, город Бичке. Полицейские и семья беженцев.

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    Автор: Настасья Штраухлер, Григорий Аросев


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