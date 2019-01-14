Из Турции выдворена нидерландская журналистка

В Турции задержана и выслана из страны нидерландская журналистка Анс Бурсма. Корреспондентка газеты Het Financieele Dagblad сообщила в своем микроблоге в Twitter что утром в четверг, 17 января, вернулась на самолете в Нидерланды.

С начала 2017 года 31-летняя Бурсма работает в Турции в качестве корреспондента нидерландской газеты Het Financieele Dagblad, а также ряда других изданий. Полиция задержала ее 16 января в ведомстве по миграционным делам в Стамбуле, где журналистка собиралась продлить свое разрешение на пребывание в Турции, пишет Het Financieele Dagblad. Недавно Бурсма получила турецкую пресс-карту на 2019 год, необходимую для продления.

Журналистке объяснили, что высылка из страны обоснована "связанными с безопасностью" причинами, по которым Бурсма считается персоной нон грата, поясняет издание. При этом официальное подтверждение причин депортации предоставлено не было, сообщает информагентство AFP со ссылкой на правозащитную организацию "Репортеры без границ".

Напряженные отношения Турции и Нидерландов

Отношения между Анкарой и Гаагой испортились в марте 2017 года, когда нидерландские власти выдворили из страны министра по делам семьи и социальной политике Турции Фатму Бетюль Сайян Кайю, которая собиралась агитировать проживающих в Нидерландах турецких граждан проголосовать на референдуме за переход к президентской республике и расширение полномочий президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Власти Германии и Нидерландов запретили ряд выступлений турецких министров на своей территории, что вызвало критику со стороны Эрдогана и других турецких политиков. В феврале 2018 года власти Нидерландов приняли решение официально отозвать своего посла из Турции, заявив о провале переговоров о восстановлении отношений. Между тем в июле Нидерланды и Турция возобновили дипломатические отношения.

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