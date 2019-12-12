 Из Рязани могут депортировать пятерых американских ученых | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 12.12.2019

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Мир

Из Рязани могут депортировать пятерых американских ученых

Делегация университета Буффало прилетела в Рязань и рассказала студентам о своем университете. Этого хватило для административного наказания и возможной депортации.

Рязань

Рязань

Советский районный суд Рязани в среду, 11 декабря, вынес постановление об административном наказании в отношении пятерых членов делегации американского университета Буффало. Они провели встречу со студентами в Рязанском институте Московского политехнического университета, на что, по мнению суда, не имели права, так как въехали в Россию по туристическим визам. Американцев признали виновными в нарушении визового законодательства.

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Американцев осудили по статье "Нарушение правил въезда либо режима пребывания в РФ, выразившееся в несоответствии заявленной цели въезда", которая предусматривает денежный штраф с административным выдворением за пределы России или без такового. Пока официальные органы не пояснили, подвергнут ли граждан США депортации.

Местное издание "Вид сбоку" отмечает, что американцев "на время отвезли в Центр временного содержания иностранных граждан", но затем "выпустили ночевать в гостиницу". По утверждению представителей делегации из Буффало, они не читали лекцию, а просто рассказывали об университете и поэтому не нарушили закон. Однако выступившие на суде в качестве свидетелей студентка и сотрудница рязанского вуза опровергли их слова, заявив, что это была настоящая лекция. "Вид сбоку" пишет, что идет подготовка к депортации американцев.

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    Автор: Василина Воркова


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