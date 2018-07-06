Из пещеры в Таиланде эвакуированы четверо подростков

Из пещеры Кхао Луанг в провинции Чианграй на севере Таиланда в воскресенье, 8 июля, эвакуированы четверо юных футболистов. После вызволения ожидавшие машины скорой помощи и вертолет доставили подростков в больницу. Мероприятия по спасению оставшихся в пещере ребят и их тренера продолжатся в понедельник.

В спасательной операции участвуют 90 водолазов, отметили ее руководители. По их словам, операция проходит быстрее, чем ожидалось. Погодные условия и уровень воды благоприятствуют проведению спасению, отметил ранее в воскресенье глава Чианграя и руководитель операции Наронгсак Осоттанакорн. Опровергнув выпущенное ранее официальное сообщение о шести спасенных, он указал, что подростки "физически, морально и психологически готовы к выходу".

Поисковая операция

12 юных футболистов в возрасте от 11 до 16 лет и их 25-летний тренер были обнаружены в частично затопленной пещере на севере Таиланда 2 июля. Операция по их поиску с привлечением международной команды спелеологов продолжалась более недели - с 23 июня, когда спортсмены после тренировки укрылись в пещере Кхао Луанг от непогоды и оказались отрезаны от выхода из-за подтопления. По словам спасателей, школьников и их тренера отделяют от выхода несколько километров. Несколько дней назад погиб бывший военный ВМС Таиланда Саман Гунан, который доставил детям баллоны с кислородом, но потерял сознание на обратном пути.

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