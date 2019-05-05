 Из находившихся на борту самолета SSJ-100 в Москве выжило меньше половины | Новости из Германии о России | DW | 05.05.2019

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Россия

Из находившихся на борту самолета SSJ-100 в Москве выжило меньше половины

По данным Следственного комитета РФ, из 78 пассажиров и членов экипажа самолета, совершившего аварийную посадку в Шереметьево, выжили лишь 37 человек.

Пожар в аэропорту Шереметьево после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100

Пожар в аэропорту "Шереметьево" после аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100

Из 78 пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево, выжили лишь 37. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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    Автор: Александра Елкина


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