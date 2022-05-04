 Из Мариуполя эвакуированы еще 344 человека | Новости из Германии об Украине | DW | 04.05.2022

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Украина

Из Мариуполя эвакуированы еще 344 человека

Российская армия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. DW следит за событиями 5 мая.

Колонна машин с эвакуированными из Мариуполя

Колонна машин с эвакуированными из Мариуполя

На 71-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины и ее отряды территориальной обороны сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон конфликта по независимым источникам невозможно. Свои дома покинули уже более 12,5 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 5 мая (время московское).

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Из Мариуполя в течение минувшей среды удалось эвакуировать еще 344 человека. "Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и пожилые люди из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - сообщила в Telegram-канале вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Департамент охранной полиции Эстонии сообщил, что принял решение выслать из страны одного из организаторов местной акции "Бессмертный полк" Алексея Есакова "из соображений безопасности". В полиции считают, что Есаков на протяжении нескольких лет разжигал национальную рознь, распространял кремлевскую пропаганду, оправдывал российское вторжение в Украину, участвовал в контрабанде в Восточной Украине.

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В течение минувшей среды украинские пограничники зафиксировали минометные и гранатометные обстрелы пограничной территории в пределах Городнянского и Семеновского районов Черниговской области и Шосткинского района Сумской области. Об этом сообщило вечером 4 мая МВД Украины.

Зеленский просит генсека ООН Гутерриша помочь с эвакуацией раненых с "Азовстали"

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Президент Украины Владимир Зеленский просит генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша помочь с эвакуацией всех раненых с металлургического комбината "Азовсталь". Согласно сообщению Офиса президента, в ходе телефонного разговора Зеленский выразил благодарность генеральному секретарю за его усилия, уже приложенные для эвакуации украинских граждан с территории комбината. Также он проинформировал Гутерриша об успешном проведении первого этапа эвакуации, во время которого из "Азовстали" удалось вывезти 121 человека.

Хроника событий 4 мая 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 4 мая 00.00 - 13.59 >>>

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    Война в Украине - 04.05.2022

    Эвакуированные из Мариуполя в центре для беженцев в городе Запорожье. DW каждый день следит за развитием событий и постоянно обновляет информацию в рубриках "Новости" и "Украина".

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    Война в Украине - 04.05.2022

    Реакция близких людей после прибытия из Мариуполя в центр для беженцев в городе Запорожье.

  • Запорожье, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Сотрудники центра для беженцев в городе Запорожье помогают пожилой женщине, эвакуированной из Мариуполя.

  • Запорожье, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Беженцы из Мариуполя, добравшиеся до Запорожья на легковой машине.

  • Запорожье, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    В центре для беженцев в городе Запорожье эвакуированным предоставляют питание, лекарства, медицинскую и психологическую помощь.

  • Каменское, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Автобусный конвой с эвакуированными из Мариуполя около города Каменское в Днепропетровской области, 3 мая.

  • Киев, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    "Мариуполь - в наших сердцах". Один из плакатов на акции солидарности с людьми, оказавшимися на временно оккупированных территориях Украины. Майдан Независимости в Киеве, 3 мая.

  • Краматорск, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    30-летний Леонид держит на руках своего годовалого сына Сергея во время ожидания посадки на эвакуационный рейс для гражданских в Краматорске.

  • Львов, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Дым над электрической подстанцией во Львове после российского обстрела, 3 мая.

  • Харьков, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Место попадания российского снаряда на беговой дорожке стадиона "Динамо" в Харькове.

  • Харьков, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Ликвидация пожара в городском парке отдыха в Харькове, где после обстрела 3 мая загорелись деревянные конструкции детских аттракционов.

  • Ирпень, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Глава оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц из Германии был потрясен увиденными разрушениями в Ирпене. Немецкий политик в ходе визита в Украину 3 мая встретился с мэром Киева Виталием Кличко и президентом страны Владимиром Зеленским.

  • Киев, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 мая выступил по видеосвязи на заседании парламента Украины - Верховной рады. Британский лидер, в частности, анонсировал новый пакет военной помощи на 300 миллионов фунтов стерлингов.

  • Трой, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Президент США Джо Байден 3 мая посетил завод оборонного концерна Lockheed Martin в штате Алабама. Производимые здесь системы поставляются в Украину - в частности, противотанковые ракеты Javelin.

  • Мюнхен, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    "Путина - в Гаагу, Путина - под суд". Акция немецких журналистских организаций перед консульством России в Мюнхене, приуроченная ко Всемирному дню свободы печати, 3 мая.

  • Гамбург, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Участники акции перед консульством РФ в Гамбурге держат портреты с именами сотрудников СМИ, погибших за время войны в Украине. Также 3 мая в Киеве было объявлено о создании Фонда памяти погибших журналистов - для оказания помощи их семьям.

  • Милан, 3 мая

    Война в Украине - 04.05.2022

    Розы - цветы украинского флага… В Милане представили программу международного фестиваля La Milanesiana 2022 года, посвященного достижениям литературы, музыки, кино и науки.

    Автор: Николай Пермяков


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