 Из каких стран и сколько людей посетили Грузию в мае 2019 года (инфографика) | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 25.06.2019

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Европа

Из каких стран и сколько людей посетили Грузию в мае 2019 года (инфографика)

Из-за протестов в Тбилиси Москва запретила прямое авиасообщение между Россией и Грузией. До запрета на авиаполеты россияне больше других иностранцев приезжали в эту страну.

Демонстрация в Тбилиси, 21 июня

Демонстрация в Тбилиси, 21 июня

Инфографика: из каких стран и сколько людей побывали в Грузии

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    Автор: Анастасия Аринушкина


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