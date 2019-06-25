Из каких стран и сколько людей посетили Грузию в мае 2019 года (инфографика)

Из-за протестов в Тбилиси Москва запретила прямое авиасообщение между Россией и Грузией. До запрета на авиаполеты россияне больше других иностранцев приезжали в эту страну.
Несмотря на акции протеста, проходящие в Тбилиси, немецкие туристы, решившие побывать в Грузии, от своих планов не отказываются. Купленные ранее путевки никто не сдает, а самолеты Lufthansa летают по расписанию. (24.06.2019)
Выступление российского депутата в грузинском парламенте привело к массовым протестам в Тбилиси. Своим взглядом на происходящее поделился с DW экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. (21.06.2019)
Бестактность депутата Госдумы вызвала политический кризис в Грузии. Отношение властей РФ к соседям приводит к утрате влияния на постсоветском пространстве, считает Константин Эггерт. (21.06.2019)