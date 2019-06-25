Европа

Из каких стран и сколько людей посетили Грузию в мае 2019 года (инфографика)

Из-за протестов в Тбилиси Москва запретила прямое авиасообщение между Россией и Грузией. До запрета на авиаполеты россияне больше других иностранцев приезжали в эту страну.

Демонстрация в Тбилиси, 21 июня

______________ Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp Смотрите также: Массовая акция протеста в Тбилиси Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года Протестующие собрались перед зданием парламента Грузии в Тбилиси.

Массовая акция протеста в Тбилиси Депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов в парламенте Грузии Российский парламентарий занял кресло спикера парламента и начал свое выступление на русском языке, возмутив представителей оппозиции.

Массовая акция протеста в Тбилиси Протестующие с плакатами перед зданием парламента Грузии Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

Массовая акция протеста в Тбилиси Акция протеста в Тбилиси 20 июня 2019 года Вышедшие на митинг в Тбилиси протестовали против "российской оккупации" Грузии.

Массовая акция протеста в Тбилиси На акцию протеста в Тбилиси вышли тысячи протестующих В стихийной демонстрации перед зданием парламента Грузии приняли участие несколько тысяч человек. Они требовали отставки его председателя Ираклия Кобахидзе.

Массовая акция протеста в Тбилиси Митингующие заняли площадь перед зданием парламента Грузии Позже демонстранты попытались прорваться в здание парламента. Полиция в Тбилиси применила резиновые пули и слезоточивый газ для разгона митингующих.

Массовая акция протеста в Тбилиси Столкновения демонстрантов и полиции в Тбилиси По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений демонстрантов и полиции пострадали 52 человека, 38 из них - полицейские. Автор: Анастасия Аринушкина

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