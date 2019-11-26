 Из-за убийства журналистки ушел в отставку глава администрации премьер-министра Мальты | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2019

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Европа

Из-за убийства журналистки ушел в отставку глава администрации премьер-министра Мальты

По данным мальтийских СМИ, руководитель аппарата премьер-министра Кит Шерби был допрошен по делу об убийстве журналистки Дафне Каруаны Галиции, в 2017 году.

Демонстрация на Мальте с требованием найти виновных в убийстве Галиции

Демонстрация на Мальте с требованием найти виновных в убийстве Галиции

На Мальте ушел в отставку Кит Шембри - глава администрации премьер-министра Джозефа Муската. Последний раз имя Шембри упоминалось в СМИ в связи с расследованием убийства журналистки Дафне Каруаны Галиции в 2017 году. Джозеф Мускат во вторник, 26 ноября, подтвердил отставку руководителя своей администрации, не назвав причин.

Между тем полиция Мальты в тот же день заявила, что по делу об убийстве Галиции были допрошены новые свидетели. Газета Times of Malta со ссылкой на информированные источники сообщает, что Шембри входит в их число. 

Контекст

Подозреваемый сообщил следствию важную информацию о гибели Дафне Каруаны Галиции, заявили в полиции. Ему дали иммунитет с целью выяснить все сказанное, объяснил премьер Мальты. (26.11.2019)

Спустя два года после убийства Дафне Каруаны Галиции правительство Мальты распорядилось начать открытое расследование с целью выяснить, возможно ли было защитить журналистку. (21.09.2019)

Давление на главу администрации мальтийского премьера усилилось после того, как 20 ноября был задержан мальтийский бизнесмен Йорджен Фенек, подозреваемый в причастности к убийству журналистки. Береговая охрана перехватила его яхту, на которой Фенек пытался покинуть Мальту. Шенбри, как и министр по делам туризма Конрад Мицци, подозревается в получении денег от задержанного бизнесмена.

Дафне Каруана Галиция погибла осенью 2017 года. По версии следствия, в арендованном ей автомобиле сработало дистанционное взрывное устройство. Ранее репортер жаловалась на угрозы в ее адрес. Незадолго до гибели она занималась расследованием в отношении главы правительства страны и двух его ближайших помощников в связи с подозрениями в коррупции. В июле 2018 года генеральная прокуратура Мальты заявила, что следствие не смогло доказать коррупционные связи премьер-министра республики.

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    Автор: Сабрина Пабст, Беате Хинрикс


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