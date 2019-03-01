 Из-за торнадо в США погибли десятки человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.03.2019

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Мир

Из-за торнадо в США погибли десятки человек

В штате Алабама из-за торнадо объявлен режим чрезвычайного положения. 22 человека погибли, более 40 госпитализированы, некоторые люди числятся пропавшими без вести.

Последствия торнадо в штате Алабама, округ Ли, США

Последствия торнадо в штате Алабама, округ Ли, США

Контекст

23 марта отмечается Всемирный день метеорологии. По этому случаю мы решили рассказать о том, где и почему в Германии торгуют названиями областей атмосферного давления. (23.03.2018)

Из-за урагана в Москве пострадали 12 человек, погибли один ребенок и один взрослый мужчина. Вечером в субботу ожидается новое усиление ветра. (21.04.2018)

В результате двух торнадо в округе Ли штата Алабама погибли не менее 22 человек, сообщает местное издание WSFA со ссылкой на шерифа округа Джея Джонса в воскресенье, 3 марта.

Некоторые люди пока числятся пропавшими без вести, несколько человек госпитализированы с тяжелыми травмами, сказал Джонс. Медицинский центр восточной Алабамы сообщил, что принял более 40 пострадавших от торнадо пациентов и ожидает принять еще больше, некоторые направляются в соседние больницы.

Во всем штате Алабама объявлен режим чрезвычайного положения, несколько десятков тысяч человек остались без света, все школы округа Ли 4 марта будут закрыты.

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  • Ураган

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    Существует ряд очагов наиболее частого формирования тропических циклонов. Те, что зарождаются в Атлантическом океане, называют ураганами. Тихоокеанские классифицируются как тайфуны. Родиной атмосферных вихрей также является Индийский океан, и "выходцы" из этого бассейна фигурируют под названием циклонов. Несмотря на различия в названиях, речь идет об атмосферных явлениях одного порядка.

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    "Кольца змеи"

    Так с древнегреческого переводится слово "kyklos", легко узнаваемое в названии "циклон". Возникают они над океаническими водами с температурой не ниже плюс 26 градусов по Цельсию. Теплое и холодное воздушные течения циркулируют над поверхностью океана разнонаправлено. В результате отклоняющей силы вращения Земли потоки воздуха закручиваются, образуя нечто вроде спирали.

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  • Последствия

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    Наибольшую угрозу представляет насыщенность тропических циклонов водяными массами. Стихия обрушивается на населенные пункты, принося с собой ливневые дожди. Достигнув суши, ураганы и тайфуны быстро стихают. "Пуповина", связывавшая их с океаном - практически неисчерпаемым источником теплого водяного пара, - разрывается. Без подпитки из океанического "резервуара" тропические циклоны "умирают".

  • торнадо

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    Торнадо

    В центре воронки смерча - диаметром до километра - находится область чрезвычайно низкого давления. Туда втягиваются пыль и земля, которые подхватываются восходящими потоками воздуха и с огромной скоростью вращаются против часовой стрелки. Природное явление имеет вид столба или расширяющегося кверху рукава. Скорость порывов ветра в зоне прохождения смерча может достигать 500 километров в час.

  • пострадавший регион

    Тайфуны, ураганы и торнадо

    География

    Наиболее часто торнадо формируются в центральных штатах США, Аргентине и ЮАР. А район возле американских островов Флорида-Кис даже получил название "край водяных смерчей": там подобные вихри приходят со стороны Мексиканского залива. В Германии данное природное явление можно наблюдать преимущественно в прибрежных районах.

    Автор: Бригитта Остерат, Екатерина Венкина


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Наводнения, разрушения и пожары, - вот лишь немногие из бедствий, которыми грозят "короли атмосферных пируэтов". (14.11.2013)  

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