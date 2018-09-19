 Из-за ожидания санкций банки РФ лишились 1,5 млрд долларов | Новости из Германии о России | DW | 21.09.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Из-за ожидания санкций банки РФ лишились 1,5 млрд долларов

Отток средств с валютных депозитов может быть связан с опасениями по поводу введения санкций США против госбанков России, а также слухами о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

Сбербанк России в Санкт-Петербурге

Частные клиенты российских банков только в августе 2018 года сняли с валютных депозитов 1,5 млрд долларов. 80 процентов этой суммы - 1,2 млрд долларов - пришлось на Сбербанк. Об этом сообщило в пятницу, 21 сентября, агентство Bloomberg, проанализировав данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

Контекст

Нашумевшая новость о рекордном оттоке иностранного капитала из России требует уточнения и порождает вопрос: а как действуют в этой ситуации немецкие инвесторы? (03.07.2017)

50 тысяч россиян, оформивших валютную ипотеку, рискуют остаться без жилья и без средств к существованию. Поможет ли им государство? (23.03.2015)

По мнению экспертов Bloomberg, отток средств с валютных депозитов связан с опасениями россиян по поводу возможного введения санкций США против госбанков России. На ситуацию могли повлиять и распространяющиеся слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке, общий объем валютных депозитов которого, по данным Bloomberg, с начала года снизился на 10 процентов, ситуацию прокомментировали спокойно. "Отток или приток средств в размере 1 млрд долларов при размере валютной части баланса в 94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - заявил представитель Сбербанка агентству РБК.

Деньги продолжают уходить из России

Ранее стало известно, что в январе-августе 2018 года чистый отток капитала из России вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув уровня в 26,5 млрд долларов.

Смотрите также:

Смотреть видео 01:24
Now live
01:24 мин

Отток капитала из России МВФ оценил в 100 миллиардов долларов (01.05.2014)

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Атрибуты стабильного прошлого

    "Трудовая" и сберкнижка долгое время были для россиян атрибутами стабильности. Но они уходят в прошлое: сберкнижки меняются на пластиковые карточки, а "трудовые" становятся не нужны из-за отсутствия официальной работы. В кризис все больше россиян подвергаются увольнениям или уходят из-за невыгодных условий сами, примыкая к числу так называемых "неформально занятых". Сегодня в РФ их около 20 млн.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Любой каприз под 750 процентов

    Многие банки отказываются выдавать кредиты заемщикам - слишком высок риск невозврата. Некоторые и сами не пытаются получить кредит, ведь, чтобы подтвердить свою платежеспособность, надо предоставить сведения о трудоустройстве и постоянной зарплате. Выход предлагают микрофинансовые учреждения - при выдаче экспресс-кредита они просят только паспорт. Ставка может достигать 750 процентов в год.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Рыночная экономика

    Вещевые рынки, казалось бы, уже почти полностью превратившиеся в пережиток 90-х, снова обретают популярность. Как правило, они расположены у станций метро. Работают здесь в основном выходцы из стран Средней Азии и с Кавказа. Тельняшку или футболку можно купить за 150 рублей (около 1,7 евро), рубашку - за 500 (около 5,8 евро). Ни о каких кассовых чеках речь, разумеется, не идет.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Алик" - лучший китайский друг

    Россияне среднего класса и молодежь предпочитают покупать одежду и технику в интернете, причем все более популярными становятся иностранные магазины. В последнее время пальма первенства у китайского сайта AliExpress. Здесь покупки обходятся дешевле, чем на eBay, не говоря уже об обычных магазинах и торговых центрах. Иногда посылку приходится ждать несколько недель, однако экономия того стоит.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Время брать в руки спицы

    Пенсионеры в Москве живут гораздо лучше, чем на периферии, однако и здесь прожить на пенсию стало очень трудно. После выплаты коммунальных платежей на руках остается около 8 тысяч рублей (около 93 евро). На эти деньги нужно целый месяц покупать еду и лекарства. Пожилые женщины все чаще стараются заработать своим рукоделием: вяжут носки, шали, шарфы и продают их возле метро.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Несвежая пресса

    Если хочется почитать глянцевый журнал, а денег на него нет, можно купить со скидкой журнал трех-четырехмесячной давности. Если раньше непроданные просроченные журналы в основном выбрасывались или бесплатно раздавались по библиотекам, то теперь владельцы киосков предпочитают отдавать их на перепродажу. Ведь спрос есть.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Сезон "фармохоты" открыт

    Несмотря на наличие в России так называемого списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство, найти нужное лекарство по приемлемой цене не так уж просто: препараты дорожают прямо пропорционально падению курса рубля. В разных районах Москвы появились аптеки, позиционирующие себя как экстремально дешевые. На деле это просто рекламный ход.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Не с полки, а из-под полы

    Некоторые предприниматели оправдывают в кризис свое название особой предприимчивостью. Как известно, одна из статей расходов у продуктовых магазинов - лицензия на право реализации алкоголя. Сэкономить можно отказавшись от нее и убрав весь товар с полок. А постоянным клиентам принести товар со склада в непрозрачном пакете. Цена произвольная. Риск есть, но, кто не рискует, тот не продает шампанское.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    "Сетевики" в выигрыше

    Покупательская активность в кризис сократилась в России примерно на 10 процентов. Покупать стали меньше, стараясь выбирать товар подешевле. Тем не менее, многие, получив зарплату или пенсию, стараются сразу же потратить ее, купив продукты и бытовую химию впрок: дешевле они не становятся, а вот доход обесценивается из-за инфляции. Предпочтение отдают сетевым супермаркетам, где проходят промоакции.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Посредникам не беспокоиться!

    Почетное место на газетных развалах занимают издания, посвященные поиску жилья и работы. Искать квартиру через риэлтора дорого - надо платить ему комиссию за услуги, поэтому вырос спрос на аренду без посредников. То же касается работы - не каждый работодатель или соискатель хочет оплачивать услуги кадровых агентств. Объявление в газете несет в себе риски, но найти полезную информацию все же можно.

  • default

    Как выжить в кризис: россияне ищут выход

    Надежда только на прохожих

    Нельзя сказать, что просящих милостыню на улицах Москвы или в метро и подземных переходах стало заметно больше. Другое дело, что все чаще можно увидеть людей, стесняющихся этого занятия, явно к нему не привыкших. Завидев камеру, они отворачиваются или уходят. Хотя, казалось бы, стыдно должно быть вовсе не им. Автор: Евлалия Самедова

    Автор: Евлалия Самедова


Контекст

Как выжить в кризис: россияне ищут выход

Проблемы в экономике РФ все больше сказываются на положении обычных граждан. Падение уровня жизни заметно и в Москве. К каким средствам прибегают россияне, чтобы выжить в кризис? (10.02.2016)  

Ссылки в интернете

Статистические данные

Аудио- и видеофайлы по теме

Отток капитала из России МВФ оценил в 100 миллиардов долларов (01.05.2014)  

25.04.2014 Геофактор: Почему кредитный рейтинг России приблизился к "мусорному" статусу  

Развивающиеся рынки столкнулись с бегством иностранного капитала  

Реклама

Самые читаемые

ПАСЕ предложила России компромисс для смягчения санкций  

Глава Греческой православной церкви в ФРГ заявил о самоизоляции РПЦ  

Bellingcat и The Insider узнали об аресте Петрова и Боширова в Нидерландах  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно