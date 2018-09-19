Из-за ожидания санкций банки РФ лишились 1,5 млрд долларов

Частные клиенты российских банков только в августе 2018 года сняли с валютных депозитов 1,5 млрд долларов. 80 процентов этой суммы - 1,2 млрд долларов - пришлось на Сбербанк. Об этом сообщило в пятницу, 21 сентября, агентство Bloomberg, проанализировав данные Центробанка РФ и консалтинговой компании Frank RG.

По мнению экспертов Bloomberg, отток средств с валютных депозитов связан с опасениями россиян по поводу возможного введения санкций США против госбанков России. На ситуацию могли повлиять и распространяющиеся слухи о возможной конвертации валютных вкладов в рубли.

В самом Сбербанке, общий объем валютных депозитов которого, по данным Bloomberg, с начала года снизился на 10 процентов, ситуацию прокомментировали спокойно. "Отток или приток средств в размере 1 млрд долларов при размере валютной части баланса в 94-95 млрд и более необходимо рассматривать как результат управляемой эволюции баланса банка", - заявил представитель Сбербанка агентству РБК.

Деньги продолжают уходить из России

Ранее стало известно, что в январе-августе 2018 года чистый отток капитала из России вырос втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, достигнув уровня в 26,5 млрд долларов.

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