 Из-за наводнения в Японии погибли 100 человек | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 09.07.2018

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Мир

Из-за наводнения в Японии погибли 100 человек

В центральных и юго-западных районах Японии несколько дней продолжаются сильные дожди. Множество населенных пунктов затоплено или пострадали от селей.

Город Курасики в Японии затоплен в результате сильных дождей

Город Курасики в Японии

Число погибших в результате наводнения в Японии выросло до 100 человек. Десятки людей объявлены пропавшими без вести. Семь погибших были обнаружены утром в понедельник, 9 июля, в жилых районах города Курасики на западе страны.

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На центральные и юго-западные районы Японии с 5 июля обрушились ливневые дожди. По метеопрогнозам, дожди могут продолжиться. Наиболее пострадавшим считается регион вокруг города Хиросима, в котором многие населенные пункты были затоплены или пострадали от оползней. По данным телеканала NHK, только там погибло 39 человек.

В понедельник дожди ослабли. Власти предупреждают об опасности схода новых селей, призывая население районов, которые могут подвергнуться опасности, к эвакуации. По данным властей, в спасательных акциях задействованы 54 тысячи человек, в том числе солдаты и полицейские. 

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