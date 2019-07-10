 Из-за наводнения в Иркутской области госпитализировано почти 500 человек | Новости из Германии о России | DW | 10.07.2019

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Россия

Из-за наводнения в Иркутской области госпитализировано почти 500 человек

В результате наводнения в Иркутской области погибшими числятся 25 человек. Еще 10 пропали без вести. Сильнее всего пострадал город Тулун.

Последствия наводнения в Иркутской области, город Тулун. 2 июля 2019 г.

Последствия наводнения в Иркутской области, город Тулун. 2 июля 2019 г.

В результате наводнения в Иркутской области госпитализированы 486 человек, 6 из них находятся в состоянии средней тяжести. За последние сутки в больницы были отправлены 29 человек, включая 8 детей, сообщает в среду, 10 июля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного областного управления МЧС. Погибшими числятся 25 человек, без вести пропавшими - еще 10.

Начиная с 25 июня, от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, почти 11 тысяч домов и более 11 тысяч приусадебных участков. Затронутыми стихией оказались почти 35 тысяч человек. Затоплены почти 50 социальных объектов, 48 участков автомобильных дорог и 22 автомобильных моста. Больше всех от наводнения пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В Тулуне вода остается в 190 домах.

Контекст

Ущерб от паводка в Иркутской области оценен предварительно в 29 млрд рублей. В районах, которые оказались позднее затоплены, проживали более 33 тысяч человек. (04.07.2019)

Наводнение в Иркутской области связано с глобальным потеплением, уверены ученые и президент Путин. Пора наконец всем россиянам осознать эту мировую угрозу, считает Андрей Гурков. (04.07.2019)

Кроме того, большой урон нанесен сельскому хозяйству региона. От наводнения пострадали более 11 тысяч гектаров посевов, затоплены сотни гектаров пастбищ, сенокосов, уничтожено почти 800 тонн зерна. Кроме того, у сельхозпроизводителей пропали сотни животных.

В конце июня из-за ливневых дождей в Восточных Саянах из берегов вышли левые притоки реки Ангары, включая крупные - Уду, Бирюсу, Ию и Чуну. На реке Ия в Тулуне 28 июня прорвало дамбу. Она была возведена компанией "Ремонт зданий и сооружений", которую СМИ связывают с отцом заместителя губернатора региона Николаем Болотовым.

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    В результате наводнения в Иркутской области, начавшегося после проливных дождей 25 июня 2019 года, было затоплено 98 населенных пунктов. Всего от чрезвычайной ситуации пострадали более 10 тысяч домов, в которых проживало около 33 тысяч человек, в том числе почти 8 тысяч детей. По данным Иркутского государственного университета, это наводнение стало сильнейшим за 180 лет.

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  • Жители Иркутской области смотрят с автомобильного моста на руины домов, разрушенных наводнением.

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    По данным на утро четверга, 4 июля, 16 населенных пунктов в двух районах Иркутской области все еще являются подтопленными. Вода остается в 2700 домах, где проживает около 6300 жителей. Ущерб от ЧС оценивается в 29 млрд рублей.

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    По официальным данным, в результате паводка погибли 20 человек, судьба 15 пока остается неизвестной. За медицинской помощью обратилось 1415 человек, госпитализированы 221 человек, в том числе 41 ребенок.

  • Поселковые дома, разрушенные наводнением

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    Следствие глобального потепления

    Ученые Иркутского государственного университета связывают наводнение в регионе с глобальным изменением климата и предупреждают, что вероятность повторения подобных катаклизмов в будущем "достаточно высока". На пресс-конференции после саммита G20 в Осаке президент РФ Владимир Путин признал, что в России глобальное потепление идет в два раза быстрее, чем в среднем на планете.

  • Сотрудник российской нефтедобывающий компании Лукойл

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    Глобальное потепление и добыча нефти

    Выделяемый при сжигании ископаемого углеводородного топлива углекислый газ считается одной из главных причин "парникового эффекта". По мнению некоторых экспертов, чтобы избежать дальнейших природных катаклизмов, России придется изменить саму основу экономики страны, связанную с добычей и экспортом углеводородов. Однако сегодня многие в РФ отрицают само наличие подобной проблемы.

    Автор: Елена Гункель


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