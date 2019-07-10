Из-за наводнения в Иркутской области госпитализировано почти 500 человек

В результате наводнения в Иркутской области госпитализированы 486 человек, 6 из них находятся в состоянии средней тяжести. За последние сутки в больницы были отправлены 29 человек, включая 8 детей, сообщает в среду, 10 июля, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного областного управления МЧС. Погибшими числятся 25 человек, без вести пропавшими - еще 10.

Начиная с 25 июня, от наводнения пострадали 107 населенных пункта Иркутской области, почти 11 тысяч домов и более 11 тысяч приусадебных участков. Затронутыми стихией оказались почти 35 тысяч человек. Затоплены почти 50 социальных объектов, 48 участков автомобильных дорог и 22 автомобильных моста. Больше всех от наводнения пострадали города Тулун и Нижнеудинск. В Тулуне вода остается в 190 домах.

Кроме того, большой урон нанесен сельскому хозяйству региона. От наводнения пострадали более 11 тысяч гектаров посевов, затоплены сотни гектаров пастбищ, сенокосов, уничтожено почти 800 тонн зерна. Кроме того, у сельхозпроизводителей пропали сотни животных.

В конце июня из-за ливневых дождей в Восточных Саянах из берегов вышли левые притоки реки Ангары, включая крупные - Уду, Бирюсу, Ию и Чуну. На реке Ия в Тулуне 28 июня прорвало дамбу. Она была возведена компанией "Ремонт зданий и сооружений", которую СМИ связывают с отцом заместителя губернатора региона Николаем Болотовым.

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