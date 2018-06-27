Из-за матча бундестим с Южной Кореей на ЧМ-2018 ФРГ понесет миллионные потери  

Из-за матча третьего тура группового этапа чемпионата мира между командами Германии и Южной Кореи экономике ФРГ будет нанесен ущерб в размере от 130 до 200 млн евро. К такому выводу пришли сотрудники кельнского Института немецкой экономики (Das Institut der deutschen Wirtschaft - IW). Результаты их исследования публикуют в среду, 27 июня, издания немецкого медиаконцерна Funke Mediengruppe.

Игра начнется в 17:00 мск в Казани. По оценкам экспертов, порядка 30 процентов сотрудников в Германии планируют продолжать рабочий день после этого времени. Если каждый второй из них примет решение посмотреть матч на рабочем месте и около часа не будет заниматься делами, то экономика страны понесет ущерб, размер которого, по подсчетам IW, достигнет 200 млн евро.

ЧМ-2018 не страшен экономике

В целом, ЧМ-2018 в России может обойтись немецкой экономике в 2,6 миллиарда евро, свидетельствует исследование ученых из университета Хохенхайма. Если немецкая сборная не покинет чемпионат уже на групповой стадии, ВВП Германии не досчитается этих денег из-за футбольной лихорадки в офисе. Однако эта сумма меньше 0,1 процента годового ВВП, так что немецкая экономика потерь почти не почувствует.

Для сравнения, столько же теряет немецкая экономика, в случае, если какой-либо праздник выпадает не на субботу или воскресенье, а на рабочий день, отмечает эксперт IW Кристоф Шредер (Christoph Schröder).

Пока ученые не подсчитали прибыль, какую принесет ЧМ-2018 немецкой экономике. К примеру, по данным статистики, только потребление пива в Германии во время прошлого мирового футбольного первенства в Бразилии выросло на 14 процентов. А налог на добавленную стоимость пошел в бюджет государства.

Улучшить командный дух на работе

Кристоф Шредер указывает и на положительную сторону просмотра футбольных матчей на работе, заключающуюся в улучшении производственного климата. "Речь должна идти не только о деньгах, а и о формировании командного духа, а здесь нет ничего более лучшего, чем совместно с коллегами следить за увлекательным матчем", - уверен он.

А обсуждение футбольных матчей с коллегами и начальством может способствовать завоеванию с их стороны дополнительной симпатии к сотруднику и даже помочь его карьере, заявила в беседе с Deutsche Welle немецкий эксперт по вопросам карьеры Александра Ябс (Alexandra Jabs).

Бундестим нужна разница в два гола

Чтобы гарантированно выйти в плей-офф, немецким футболистам необходимо одержать победу над сборной Южной Кореи с преимуществом минимум в два гола.

Чемпионат мира по футболу проходит в России с 14 июня по 15 июля. В турнире играют 32 команды, разделенные на восемь групп. Финальный матч чемпионата пройдет 15 июля на стадионе "Лужники". Обладателя бронзовых медалей определят днем раньше в Санкт-Петербурге.

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