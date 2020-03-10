Из-за коронавируса Чехия ужесточает контроль на границах с ФРГ и Австрией

Чехия в ночь на пятницу, 13 марта, ужесточит контроль на границах с Австрией и Германией. Об этом в своем Twitter сообщил вице-премьер правительства Чехии, глава МВД страны Ян Гамачек.

Пересечение границ в любом месте, кроме 11 предусмотренных для этих целей пограничных переходов, категорически запрещается. Как указал глава МВД, это делается в связи с необходимостью воспрепятствовать распространению нового коронавируса SARS-CoV-2. "Нет никаких оснований ждать дальше", - считает Гамачек.

Начиная с понедельника, 9 марта, Чехия начала проводить выборочный контроль на своих границах, при котором среди прочего осуществлялись замеры температуры у водителей и пассажиров проезжающих машин. Тех, у кого она оказалось повышенной, пограничники не пропускали на территорию страны или в отдельных случаях доставляли в ближайшие больницы для медицинского исследования и лечения. К контролю на границах были привлечены армия, полиция, сотрудники таможни.

На сегодняшний день, по данным сайта Worldometers, в Чехии подтверждены 94 случая заражения новым коронавирусом. Наибольшее число – жители Праги, указывает агентство dpa.

Грузия ужесточила правила въезда

Правительство Грузии приняло решение о введении ограничений на въезд с территории Германии, Франции, Австрии и Испании, заявил 12 марта премьер-министр страны Георгий Гахария.

Граждане Грузии, возвращающиеся из этих стран, должны будут пройти двухнедельный карантин. Иностранным туристам необходимо будет либо предоставить пограничникам справку о прохождении теста на коронавирус, либо также отправиться в карантин.

Ранее Грузия уже ввела ограничения на въезд из Китая, Южной Кореи и Италии.

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