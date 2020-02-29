Из-за коронавируса США могут перенести саммит АСЕАН

Специальный саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и США, который должен был пройти 14 марта в Лас-Вегасе (штат Невада), перенесен из-за угрозы, связанной с распространением коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 29 февраля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на два источника в американской администрации.

Официального подтверждения этой информации в Госдепартаменте США пока нет. Ранее госсекретарь Майкл Помпео говорил, что подготовка к встрече продолжается.

WADA отменило ежегодный симпозиум

Саммит АСЕАН - не единственное мероприятие, от которого решили отказаться в целях предосторожности. Так, 28 февраля в пресс-службе Всемирного антидопингового агентства (WADA) сообщили, что отменяют свой ежегодный симпозиум, запланированный на 17-19 марта в швейцарской Лозанне.

"Это было трудное решение, так как мероприятие каждый год собирает около 1000 человек со всего мира, однако необходимо обеспечить хорошее самочувствие и безопасность сотрудников агентства и всех заинтересованных сторон", - отметил председатель исполнительного комитета WADA Витольд Банька.

В мире - более 85 тыс. случаев инфицирования

Между тем, как сообщил сайт международной группы волонтеров, отслеживающих всемирную статистику в режиме реального времени, - Worldometer, общее число зафиксированных в мире случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 на 06.30 мск 29 февраля достигло 85 207. При этом от последствий заболевания COVID-19 скончались 2 924 человека, выздоровели 39 487.

Италия просит страны ЕС помочь ей с масками

Быстрыми темпами растет число пациентов в Южной Корее: за сутки оно увеличилось на 594 и достигло 2 931.

В Европе наибольшее число инфицированных - в Италии. Там отмечены 888 случаев заболевания COVID-19. Глава Национальной службы гражданской обороны Анджело Борелли уточнил, что 21 человек скончался от пневмонии и других сопутствующих осложнений, порядка 340 человек госпитализированы.

Между тем Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) 28 февраля предостерегли американских граждан от поездок в Италию, обосновав это тем, что в тех регионах этой страны, где зафиксирована вспышка, "есть только ограниченный доступ к надлежащей медицинской помощи". По данным представителя Еврокомиссии, Италия уже попросила своих европейских партнеров оказать ей помочь в преодолении дефицита медицинских масок. В Брюсселе уточнили, что сейчас выясняется, какая из стран Европы могла бы оказать в этом содействие.

Lufthansa снижает цены на билеты

В Германии общее число заболевших достигает 48. Между тем, как передало агентство dpa, флагманский авиаперевозчик ФРГ - Lufthansa - собирается существенно уменьшить стоимость билетов на короткие и средние по длительности рейсы. Снижение в отдельных случаях может достигнуть 25 процентов. Кроме того, ряд сотрудников планируют перевести на неполный рабочий день. Число вылетов на дальнемагистральных направлениях также сократится.

Как ранее сообщило агентство Reuters, из-за коронавируса последняя неделя февраля стала худшей со времени финансового кризиса 2008 года. Так, цена нефти европейской марки Brent упала приблизительно на 15 процентов до 50 долларов за баррель, а за 1 евро, стоивший в середине февраля меньше 69 российских рублей, к концу месяца давали уже свыше 74 рублей.

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