Из-за коронавируса Германия готовится к эвакуации своих граждан из Уханя

Правительство Германии проверяет возможности для эвакуации своих граждан из китайского города Уханя, который с 23 января фактически находится на карантине из-за вспышки легочного заболевания, вызываемого опасным коронавирусом 2019-nCoV. Об этом сообщил в понедельник, 27 января, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas).

В Ухань отправилась команда германских консульских представителей, чтобы получить личное представление о ситуации на месте. В настоящее время в кризисном штабе МИД Германии проходят совещания относительно необходимых мер в сложившейся ситуации.

Немцы в городе Ухань

По данным МИД Германии, в районе города Уханя, расположенного в центральной части Китая, сейчас проживают около 90 граждан ФРГ. Это - студенты, а также те, кто работает в Ухане или проживает там совместно со своим супругом, уточнили в министерстве.

На данный момент у МИД Германии нет сведений о том, что кто-то из граждан Германии, проживающих в Ухане, пострадал от заболевания, вызванного коронавирусом, сообщила официальный представитель министерства. В то же время в сложившейся ситуации правительство ФРГ рекомендует немцам, планирующим совершить поездку в Китай, по возможности отказаться от нее. По данным Германского туристического союза (DRV), от 600 до 650 тысяч немцев ежегодно совершают поездки в Китай, причем две трети этих поездок связаны с бизнесом.

Симптомы коронавируса 2019-nCoV

Симптомы коронавируса 2019-nCoV напоминают признаки простуды или гриппа. Это общее недомогание, головные боли, температура и кашель.

По последним данным, в КНР от него уже скончался 81 человек. Число заразившихся, по информации китайских властей, составляет 2744 человека. Кроме того, около 50 случаев заражения опасным вирусом были диагностированы за пределами Китая, в том числе в США, на Тайване, в Южной Корее и Японии. Франция и США уже начали эвакуацию своих граждан из КНР. Возможность эвакуации 20 своих граждан из Уханя проверяют сейчас и Нидерланды, сообщает 27 января агентство Reuters.

Аэропорты Германии готовы к столкновению с вирусом из Китая

26 января один из пассажиров самолета, летевшего из Китая в Германию, сообщил персоналу лайнера о том, что у него высокая температура. Однако после врачебного обследования этого пассажира в аэропорту диагноз на коронавирус не подтвердился, сообщает агентство Reuters. Аэропорт Франкфурта-на-Майне относится к пяти немецким аэропортам, куда, согласно предписаниям, перенаправляются все рейсы в случае подозрения на наличие на борту человека, зараженного коронавирусом. Другими аэропортами, имеющими все необходимое оборудование для оказания первой помощи в подобной ситуации, в Германии являются аэропорты Берлина, Мюнхена, Гамбурга и Дюссельдорфа.

Как рассказал DW по телефону Торбен Бекман (Torben Beckmann) - представитель компании Fraport, эксплуатирующей аэропорт во Франкфурте-на-Майне, каждую неделю здесь обслуживаются около 80 рейсов в Китай и из Китая, включая грузовые перевозки.

Берлинский аэропорт Тегель обслуживает три раза в неделю по одному рейсу в Пекин и из Пекина, рассказала DW 27 января пресс-секретарь компании Flughafen Berlin Brandenburg (FBB), эксплуатирующей столичные аэропорты Тегель и Шёнефельд, Сабине Декверт (Sabine Deckwerth). С воскресенья, 26 января,компания FBBсовместно с Главным управлением по вопросам здравоохранения Берлина начала информировать пассажиров с помощью плакатов и листовок на немецком, английском и китайском языках о мерах предосторожности в связи с угрозой заражения коронавирусом.

Главное управление по вопросам здравоохранения Берлина сообщило, что эксперты по вирусологии берлинской клиники Шарите разработали метод диагностики заболевания, вызываемого китайским коронавирусом, и готовы применить его в случае необходимости.

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