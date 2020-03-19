Из-за коронавируса в больницах ФРГ запретили навещать пациентов

"Стоп. Посетителям вход воспрещен". Такие объявления висят теперь на дверях всех берлинских больниц. В связи с пандемией коронавируса многие клиники в других регионах Германии ввели запрет на посещение пациентов уже неделю назад. Теперь он действует и в столице. Цель таких жестких мер - улучшить защиту пациентов от инфекций и постараться не допустить того, чтобы потенциальные носители коронавируса приходили туда, где находятся люди, и без того ослабленные болезнью.

Раньше правила посещения пациентов в клиниках Германии были довольно либеральными. Приходить к больным разрешалось практически в любое время дня, вплоть до раннего вечера. В большинстве больниц после предварительного уведомления родственникам разрешалось даже присутствовать в отделении реанимации.

Вирусологи клиники "Шарите" в Берлине активно работают над созданием вакцины против коронавируса

Теперь все иначе. Однако с новыми правилами согласны далеко не все, и запрет на посещения нередко просто игнорируют. Особенно несдержанные посетители ругают медсестер и грозят им правовыми мерами. Из-за этого в некоторых больницах с недавнего времени двери в отделениях стали запирать изнутри. У врачей и сиделок есть ключ, а все остальные должны сначала позвонить в звонок.

Посещение больных детей

Что касается детей в возрасте до 16 лет, то в отношении них действуют некоторые послабления. Официально им разрешено раз в день принимать одного посетителя, который может пробыть в палате не больше часа. Однако, как рассказала DW на условиях анонимности медсестра одной из берлинских клиник, даже этих предписаний придерживаются далеко не все.

"В нашей больнице мы стараемся ограничивать число посещений до минимума, ориентируясь на каждый конкретный случай", - говорит она. Окончательное решение о том, допускать посетителей к пациентам или нет, принимает руководство отделений. "Бывает и так, что к очень юным или очень неспокойным детям допускают обоих родителей", - признается медсестра.

Во многих больницах Германии убрали емкости с дезинфицирующей жидкостью из коридоров. Ведь в условиях эпидемии коронавируса их то и дело воруют.

Изменения в работе детских отделений больниц бросаются в глаза. Раньше детям позволяли играть в коридоре, посетители то и дело входили в палаты и выходили из них. Сейчас в больничных коридорах воцарилась тишина. И сами малолетние пациенты, и их родители предпочитают не покидать палату. Не в последнюю очередь потому, что делать это можно только с маской на лице, которую надевают даже грудничкам. Родителям выдают по одной маске в день. В то же время емкости с дезинфицирующей жидкостью, выставленные раньше в коридорах в общем доступе, убрали, потому что их стали слишком часто воровать.

Раздражение медперсонала усиливается

Входя в палату к пациентам, медсестры также обязаны носить защитные маски. В данном случае речь идет о простых масках без дополнительных фильтров. Поскольку последних очень мало, их выдают только персоналу карантинного и реанимационного отделений. Работать в таких условиях многим медсестрам сложно. Ведь и среди них есть люди с перенесенными ранее заболеваниями, которые в условиях пандемии коронавируса опасаются за свое здоровье. Отсутствие этого персонала на рабочем месте в случае болезни было бы весьма ощутимо для клиник.

Маски с фильтрами, обеспечивающие повышенную защиту от вирусов, в Германии выдают теперь только персоналу реанимации и карантинного отделения

Гнетущая обстановка не может не сказываться на настроении персонала. По словам медсестры, согласившейся на беседу с DW, оно уже сейчас плохое, иногда даже агрессивное. На непомерную нагрузку жалуются не только медсестры, но и врачи. "И это при том, что пока в нашем отделении не было ни одного пациента с коронавирусом", - говорит сестра.

Придется ли пожилым людям умирать в одиночестве?

Если в детских отделениях больниц посетителей еще пропускают, то в других отделениях двери для них остаются на замке. Такие меры морально тяжело переносить не только родственникам пациентов, но и самим больным. При этом сильнее всего страдают от них пожилые люди и пациенты с серьезными заболеваниями.

Каждый день в больницах умирают люди. Означает ли запрет на посещение пациентов, что многим умирающим уже не удастся проститься со своими близкими?

Запрет на посещение родными жителей домов престарелых стал для многих тяжелым моральным испытанием

Этим вопросом многие задаются и в немецких домах престарелых, где из-за эпидемии коронавируса также действует запрет на посещения. Пожилым людям тяжело смириться с такой ситуацией, ведь в домах престарелых многие и так чувствуют себя отрезанными от остального мира. Запрет на свидания с близкими, скорее всего, приведет к тому, что страдания от одиночества будут только усиливаться.

Связь с родными через видеомессенджеры или чаты в домах престарелых не всегда возможна из-за отсутствия выхода в интернет через сеть WiFi.

Пока неясно, как долго будет действовать в Германии запрет на посещение пациентов. Пока его не отменили, медсестры и другой персонал по уходу за больными должны быть готовы к тому, что эмоциональная нагрузка на них усилится. Ведь именно они должны будут оказывать моральную поддержку больным, чьи друзья и родственники не могут прийти в больницу.

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