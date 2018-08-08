 Из-за жары в Гамбурге эвакуировали альстерских лебедей (фото) | Кадр дня | DW | 08.08.2018

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Кадр за кадром

Из-за жары в Гамбурге эвакуировали альстерских лебедей (фото)

Власти немецкого города Гамбурга решили временно перевезти лебедей, живущих на озере Альстер, на загородный пруд, где они обычно проводят зиму.

Гамбург

Причиной такого решения стала гибель нескольких лебедей - по всей видимости, в результате длительной жары. Точные причины сейчас выясняются. Они могут быть связаны с необычно высокой температурой воды, из-за которой в некоторых немецких реках и водоемах уже гибнут рыбы. Альстерские лебеди являются одной из гамбургских достопримечательностей. В теплое время года они обитают на этом озере посреди города. В ноябре их перевозят зимовать на Мельничный пруд в районе Эппендорф. В городских архивах есть счета на покупку корма для них, датированные XVI веком, а под особую защиту альстерских лебедей взяли намного раньше - в 1164 году.

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  • Рисунок к патенту 1953 года

    Германия в июле - 2018

    65-летний юбилей

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  • Берлин

    Германия в июле - 2018

    Подсвечники Фридриха Великого

    Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

  • Мюнхен

    Германия в июле - 2018

    "Бал кухарок"

    Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

  • Фельхорн

    Германия в июле - 2018

    Баварцы дружно дунули в альпгорны

    Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.

    Автор: Максим Нелюбин


Купаться - на озеро! 

  • Боденское озеро

    Лучшие немецкие озера

    Боденское озеро

    (Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.

  • Кимзе

    Лучшие немецкие озера

    Кимзе

    (Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.

  • Ванзе

    Лучшие немецкие озера

    Ванзе

    (Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.

  • Закров

    Лучшие немецкие озера

    Закровское озеро

    (Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.

  • Гроссер-Плёнер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Плёнер-Зе

    (Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.

  • Шармютцельзе

    Лучшие немецкие озера

    Шармютцельзе

    (Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.

  • Вальхензе

    Лучшие немецкие озера

    Вальхензе

    (Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.

  • Wetter Symboldbild Hitze Silbersee Schwimmen See (Reuters/Ina Fassbender)

    Лучшие немецкие озера

    Зильберзе

    (Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...

  • Хальтерн-ам-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Хальтернское водохранилище

    (Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.

  • Айбзе

    Лучшие немецкие озера

    Айбзе

    (Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.

  • Шлухзе

    Лучшие немецкие озера

    Шлухзе

    (Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.

  • Эдерзе

    Лучшие немецкие озера

    Эдерзе

    (Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • Гроссер-Гойчезе

    Лучшие немецкие озера

    Гроссер-Гойчезе

    (Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.

  • Кельн

    Лучшие немецкие озера

    Фюлингер-Зе

    (Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.

  • Мюриц

    Лучшие немецкие озера

    Мюриц

    (Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.

  • Дюммер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Дюммер-Зе

    (Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.

  • Гросер-Штехлинзе

    Лучшие немецкие озера

    Гросер-Штехлинзе

    (Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.

  • Коспуденер-Зе

    Лучшие немецкие озера

    Коспуденер-Зе

    (Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.

  • Шальзе

    Лучшие немецкие озера

    Шальзе

    (Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.

  • Штайнхудер Мер

    Лучшие немецкие озера

    Штайнхудер Мер

    (Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

В результате аномальной жары уже пересыхают реки

Эта фотография была сделана в немецкой земле Бранденбург, где в некоторых местах полностью пересохла река Шварце-Эльстер ("Черная сорока"), впадающая в Эльбу.  

Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов

Согласно исследованию, средняя глобальная температура растет и уже примерно на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода. Между тем в ФРГ продолжается аномальная жара.  

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Эта фотография засыхающих на корню подсолнухов была сделана в Мекленбурге - Передней Померании.  

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