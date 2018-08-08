Из-за жары в Гамбурге эвакуировали альстерских лебедей (фото)

Причиной такого решения стала гибель нескольких лебедей - по всей видимости, в результате длительной жары. Точные причины сейчас выясняются. Они могут быть связаны с необычно высокой температурой воды, из-за которой в некоторых немецких реках и водоемах уже гибнут рыбы. Альстерские лебеди являются одной из гамбургских достопримечательностей. В теплое время года они обитают на этом озере посреди города. В ноябре их перевозят зимовать на Мельничный пруд в районе Эппендорф. В городских архивах есть счета на покупку корма для них, датированные XVI веком, а под особую защиту альстерских лебедей взяли намного раньше - в 1164 году.
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Необычные, запоминающиеся и просто интересные июльские фотографии
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Германия в июле - 2018
В Германии цветут подсолнухи
В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.
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Германия в июле - 2018
"Поливальные машины"
В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.
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Германия в июле - 2018
Кельнская жара
Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!
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Германия в июле - 2018
Немцы и мороженое
В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.
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Германия в июле - 2018
Обмелевший Одер
Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.
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Германия в июле - 2018
Яблоку упасть...
Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.
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Германия в июле - 2018
Ранний урожай
Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.
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Германия в июле - 2018
Виноградник посреди Рейна
Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.
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Германия в июле - 2018
Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору
После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".
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Германия в июле - 2018
Больше томатов - вкусных и разных
В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.
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Германия в июле - 2018
Кружка Октоберфеста
Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.
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Германия в июле - 2018
Сенсационная находка
В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.
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Германия в июле - 2018
65-летний юбилей
65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.
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Германия в июле - 2018
Подсвечники Фридриха Великого
Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.
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Германия в июле - 2018
"Бал кухарок"
Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.
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Германия в июле - 2018
Баварцы дружно дунули в альпгорны
Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна.
Автор: Максим Нелюбин
Купаться - на озеро!
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Лучшие немецкие озера
Боденское озеро
(Bodensee, Баден-Вюртемберг) ••• Находится на границе Германии, Австрии и Швейцарии. Самое большое озеро Германии. Площадь немецкой части составляет 173 квадратных километра. Через Боденское озеро протекает Рейн, истоки которого находятся в Швейцарских Альпах.
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Лучшие немецкие озера
Кимзе
(Chiemsee, Бавария) ••• "Баварское море", как его также называют, расположенно в шестидесяти километрах от Мюнхена. На одном из островов здесь находится дворец Херренкимзе, построенный для короля Людвига II.
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Лучшие немецкие озера
Ванзе
(Wannsee, Берлин) ••• Популярное место отдыха жителей немецкой столицы и соседнего Потсдама. Первый общественный пляж был открыт здесь в 1907 году. Эта фотография была сделана спустя несколько лет.
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Лучшие немецкие озера
Закровское озеро
(Sacrower See, Бранденбург) ••• Через это озеро под Берлином, как и через Ванзе, протекает река Хафель - в районе Потсдама. Вода здесь - самая чистая в столичном регионе.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Плёнер-Зе
(Großer Plöner See, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Находится на территории природного парка Гольштейнская Швейцария и входит в десятку самых больших по площади немецких озер.
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Лучшие немецкие озера
Шармютцельзе
(Scharmützelsee, Бранденбург) ••• На озере Шармютцельзе находится курорт Бад-Заров, где в 1922-1923 годах поправлял свое здоровье Максим Горький - правда, жил он в другом доме, но в этом в 1972 году был открыт музей, посвященный пребыванию знаменитого пролетарского писателя на немецкой земле.
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Лучшие немецкие озера
Вальхензе
(Walchensee, Бавария) ••• Находится примерно в восьмидесяти километрах от Мюнхена посреди Баварских Альп и является одним из самых глубоких озер Германии - более 190 метров.
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Лучшие немецкие озера
Зильберзе
(Silbersee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• "Серебряное озеро", как дословно переводится название, находится около города Хальтерн-ам-Зе, а название получило, благодаря цвету здешнего песка. До следующего места отсюда - рукой подать...
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Лучшие немецкие озера
Хальтернское водохранилище
(Halterner Stausee, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это водохранилище является популярным местом отдыха жителей Рурской области. Здешняя плотина была построена в конце 1920-х годов. Длина пляжа составляет почти 800 метров.
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Лучшие немецкие озера
Айбзе
(Eibsee, Бавария) ••• Находится в Баварских Альпах около самой высокой немецкой горы - Цугшпитце. Известно благодаря насыщенному изумрудно-зеленому цвету воды и живописным островкам.
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Лучшие немецкие озера
Шлухзе
(Schluchsee, Баден-Вюртемберг) ••• Горное водохранилище в немецком "Чернолесье" - регионе Шварцвальд. Расположено на высоте 930 метров над уровнем моря - выше всех других водохранилищ в Германии.
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Лучшие немецкие озера
Эдерзе
(Edersee, Гессен) ••• Живописное озеро на территории Национального парка Келлервальд-Эдерзе, который в числе других старых буковых лесов Германии входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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Лучшие немецкие озера
Гроссер-Гойчезе
(Großer Goitzschesee, Саксония-Анхальт) ••• Раньше в этом регионе вокруг Биттерфельда добывали бурый уголь. Затем карьеры заполнили водой. Образовавшиеся озера стали популярными местами отдыха. В 2006 году на Гроссер Гойчезе привезли этот парусник 1890 года постройки.
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Лучшие немецкие озера
Фюлингер-Зе
(Fühlinger See, Северный Рейн - Вестфалия) ••• Это озеро, созданное на месте карьера по добыче гравия, находится на окраине Кельна в районе Фюлинген. Состоит из семи озер, связанных друг с другом. На одном из них проводятся соревнования по гребле, а в здешнем парке - музыкальные и разные другие фестивали. Эта фотография была сделана во время одного из них.
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Лучшие немецкие озера
Мюриц
(Müritzsee, Мекленбург - Передняя Померания) ••• Мюриц - крупнейшее озеро на Мекленбургском озерном плато и самое большое озеро Германии, целиком расположенное на территории страны.
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Лучшие немецкие озера
Дюммер-Зе
(Dümmer See, Нижняя Саксония) ••• Это озеро можно перейти вброд - самое глубокое место не превышает полутора метров. Здесь много прекрасных пляжей, а также есть пристани для катеров, яхт и лодок.
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Гросер-Штехлинзе
(Großer Stechlinsee, Бранденбург) ••• Самое глубокое озеро Бранденбурга (70 метров) славится свой очень чистой и прозрачной водой, что привлекает сюда многочисленных любителей просто поплавать или понырять с аквалангом.
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Коспуденер-Зе
(Cospudener See, Саксония) ••• Это озеро находится около Лейпцига. Образовалось на месте бывшего угольного карьера, к затоплению которого приступили в начале 2000-х годов. Вокруг озера проложена 11-километровая асфальтированная велосипедная дорожка.
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(Schaalsee, Шлезвиг-Гольштейн) ••• Одно из самых глубоких озер Германии (71,5 метра) находится в треугольнике между крупными немецкими городами - Гамбургом, Любеком и Шверином на территории биосферного заповедника.
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Лучшие немецкие озера
Штайнхудер Мер
(Steinhuder Meer, Нижняя Саксония) ••• В немецком названии этого самого большого озера на северо-западе Германии используется слово "море". Основную часть отдыхающих здесь составляют жители Ганновера. На озере даже есть искусственный остров с пляжем.
Автор: Максим Нелюбин