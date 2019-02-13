 Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы | Новости из Германии о Европе | DW | 13.02.2019

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Европа

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы

Власти Болгарии подозревают, что речь идет об отмывании денег. Соответствующая информацию поступила к болгарским спецслужбам от США.

Стодолларовые банкноты

Из Венесуэлы в Болгарию переведены многомиллионные суммы. Информация об этом поступила от США, сообщил в среду, 13 февраля, в Софии глава болгарской службы национальной безопасности ДАНС Димитар Георгиев после встречи с премьер-министром страны Бойко Борисовым и послом США в Софии Эриком Рубиным.

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По словам главного прокурора Болгарии Сотира Цацарова, который тоже участвовал в этой встрече, часть денег была переведена государственной нефтяной компанией Венесуэлы. Деньги поступили на трастовый счет в одном из болгарских банков. Его название не оглашается. Власти Болгарии подозревают, что речь идет об отмывании денег. В настоящее время все банки Болгарии проверяются на предмет получения крупных сумм денег из Венесуэлы.

Владельцем трастового счета, по словам Цацарова, является болгарский адвокат, имеющий гражданство сразу нескольких стран. Часть денег с этого счета была переведена на различные счета в других государствах. При этом переводы осуществлялись предположительно с фиктивными целями, такими как финансирование венесуэльской спортивной федерации или закупка продовольствия для Венесуэлы.

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    Автор: Александра Елкина


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