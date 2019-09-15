 Из британского дворца украден золотой унитаз стоимостью более 5 млн евро | Новости из Германии о Европе | DW | 15.09.2019

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Европа

Из британского дворца украден золотой унитаз стоимостью более 5 млн евро

Функционирующий золотой унитаз под названием "Америка" был экспонатом выставки в Бленхеймском дворце, где родился Уинстон Черчилль. Еще Владимир Ленин мечтал об общественных отхожих местах из золота.

Золотой унитаз в музее Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке

Работа Маурицио Каттелана в музее в Нью-Йорке в 2016 году

Неизвестные в субботу, 14 сентября, похитили функционирующий унитаз из чистого золота из Бленхеймского дворца в Великобритании. Он был одним из экспонатов на выставке итальянского художника Маурицио Каттелана. Инцидент нанес значительный ущерб интерьерам дворца, поскольку унитаз был подключен к канализации, которую прорвало из-за кражи.

Еще в 1921 году Владимир Ульянов (Ленин) мечтал о сделанных из золота "общественных отхожих мест на улицах нескольких самых больших городов мира". По мнению вождя мирового пролетариата, "это было бы самым справедливым и наглядно-назидательным употреблением" благородного металла.

Преступники Ленина не читали

Преступники, судя по всему, придерживаются иной точки зрения. Ведь стоимость похищенного санитарно-технического приспособления - оно же арт-объект под названием "Америка" - составляет 4,8 млн фунтов стерлингов (в пересчете - около 5,4 млн евро), сообщает британское издание Express.

Контекст

Все мы люди, все мы человеки. Ну, с кем не случалось: приспичило вдруг, а туалета рядом нет. Но справлять нужду на улице не рекомендуем. В Кельне это может стоить до 225 евро. (16.02.2015)

У вас течет кран, заедает дверной замок, засорился унитаз? Надо срочно вызывать мастера. Как это происходит в Германии? (09.01.2019)

При этом сводный брат 12-го герцога Мальборо, Эдвард Спенсер-Черчилль в интервью британскому изданию Evening Standard в середине августа утверждал, что шедевр Каттелана "будет непросто стащить". С такой оценкой согласны и полицейские, занимающиеся расследованием преступления. Они полагают, что злоумышленникам для выполнения задачи пришлось воспользоваться как минимум двумя транспортными средствами.

Ценный  и полезный экспонат

В 2016 году арт-объект "Америка" был продемонстрирован посетителям музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке.  Причем полностью функционирующим экспонатом любой желающий мог воспользоваться по прямому назначению. По сведениям администрации музея, за время работы экспозиции это сделали около 100 тысяч человек.

Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир является резиденцией герцогов Мальборо и включен в список  Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1874 году во дворце родился известный британский государственный деятель Уинстон Черчилль.

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Ссылки в интернете

Материал Evening Standard

Сообщение британской полиции

Сообщение британского издания Express

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