Из британского дворца украден золотой унитаз стоимостью более 5 млн евро

Неизвестные в субботу, 14 сентября, похитили функционирующий унитаз из чистого золота из Бленхеймского дворца в Великобритании. Он был одним из экспонатов на выставке итальянского художника Маурицио Каттелана. Инцидент нанес значительный ущерб интерьерам дворца, поскольку унитаз был подключен к канализации, которую прорвало из-за кражи.
Еще в 1921 году Владимир Ульянов (Ленин) мечтал о сделанных из золота "общественных отхожих мест на улицах нескольких самых больших городов мира". По мнению вождя мирового пролетариата, "это было бы самым справедливым и наглядно-назидательным употреблением" благородного металла.
Преступники Ленина не читали
Преступники, судя по всему, придерживаются иной точки зрения. Ведь стоимость похищенного санитарно-технического приспособления - оно же арт-объект под названием "Америка" - составляет 4,8 млн фунтов стерлингов (в пересчете - около 5,4 млн евро), сообщает британское издание Express.
При этом сводный брат 12-го герцога Мальборо, Эдвард Спенсер-Черчилль в интервью британскому изданию Evening Standard в середине августа утверждал, что шедевр Каттелана "будет непросто стащить". С такой оценкой согласны и полицейские, занимающиеся расследованием преступления. Они полагают, что злоумышленникам для выполнения задачи пришлось воспользоваться как минимум двумя транспортными средствами.
Ценный и полезный экспонат
В 2016 году арт-объект "Америка" был продемонстрирован посетителям музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке. Причем полностью функционирующим экспонатом любой желающий мог воспользоваться по прямому назначению. По сведениям администрации музея, за время работы экспозиции это сделали около 100 тысяч человек.
Бленхеймский дворец в графстве Оксфордшир является резиденцией герцогов Мальборо и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1874 году во дворце родился известный британский государственный деятель Уинстон Черчилль.
______________
Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android
Смотрите также:
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Сокровища нибелунгов
Знаменитый средневековый германский эпос "Песнь о Нибелунгах" - не просто поэма, в которой победителя дракона, благородного Зигфрида убивает коварный Хаген. Зигфрид потерял жизнь, а вместе с ней и легендарные сокровища нибелунгов - повозки, нагруженные золотом. Хаген якобы утопил их в Рейне, что иллюстрирует это полотно середины XIX века. "Золото Рейна" ищут до сих пор.
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Золото Романовых
До 1914 года золотой запас Российской империи был самым крупным в мире. В течение 1915-1918 годов его несколько раз эвакуировали в разные города. Часть попала к большевикам, часть - к Колчаку, что-то пропало, что-то ушло в зарубежные банки... 35 миллионов рублей из золотого запаса большевики перевозили из Иркутска. Судьба этого поезда неизвестна. Легендарный груз может находиться на дне Байкала.
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Янтарная комната
В начале XVIII века прусский король Фридрих Вильгельм I подарил Янтарную комнату российскому императору Петру I. В годы Второй мировой войны солдаты вермахта демонтировали ее и вывезли в Кенигсберг, где она бесследно исчезла: не то сгорела во время бомбежек, не то где-то спрятана. Ее судьба остается загадкой. На снимке: реконструированная Янтарная комната в Екатерининском дворце в городе Пушкин.
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Святой Грааль
Святой Грааль - реликвия, о которой рассказывают кельтские и нормандские легенды. Эта чаша стояла перед Иисусом на столе во время Тайной вечери, а после распятия в нее собрали кровь из ран распятого Христа. Святой Грааль напрасно искали легендарные рыцари Круглого стола. По преданию, испивший из святой чаши получит отпущение грехов и обретет бессмертие. Понятно, что поиски продолжаются и сегодня.
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Сокровища ордена тамплиеров
Рыцари могущественного ордена тамплиеров погибли в застенках и были сожжены, как и Великий Магистр ордена, в самом начале XIV века. Король Филипп Красивый хотел извести тамплиеров и заполучить их несметные сокровища. Но золото и серебро удалось спасти, когда темплиеров стали арестовывать. Что произошло с этими сокровищами? Существует несколько гипотез. Но сокровища не найдены до сих пор.
-
Легендарные сокровища, которые бесследно исчезли
Крест Евфросинии Полоцкой
В 1161 году по заказу княжны Ефросинии Полоцкой был изготовлен напрестольный крест из кипариса, украшенный золотом, серебром и драгоценными камнями. Он пережил множество междоусобиц, нашествие Наполеона в 1812 году, революцию, но в 1941 году бесследно исчез. Найти его не удалось. Белорусские мастера воссоздали крест уже в наше время. На снимке - его копия.
Автор: Майке Крюгер, Инга Ваннер