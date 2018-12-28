Из Берлина с Новым годом! (фото)

Поздравление с наступающим по-берлински.
31.12.2018, Берлин • Таким необычным способом решил поздравить берлинцев с наступающим Новым годом житель столичного района Мальсдорф. Он "рисует" в воздухе фонариком, это снимают с длинной выдержкой, а потом кадры накладываются друг на друга.
Декабрьские кадры из Германии
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