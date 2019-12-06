Из Берлина в США и КНР: когда в столице станет больше прямых рейсов?

Чтобы добраться из Берлина до Вашингтона или, например, Шанхая, авиапассажирам приходится совершать пересадку. Изменится ли ситуация после открытия нового аэропорта BER в 2020 году?
Сотрудники компаний, базирующихся в столице Германии и близлежащем регионе, недовольны тем, что из Берлина практически нет возможности добраться до других континентов без пересадок. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Берлинской торгово-промышленной палатой (IHK Berlin): в нем приняли участие 150 фирм, в которых, в общей сложности, работают 14 000 человек. Три четверти опрошенных считают, что берлинские аэропорты обслуживают слишком мало рейсов на дальние расстояния.
Транзитом через Мюнхен, Франкфурт и Стамбул
Это подтверждает и статистика. Из двух действующих на данный момент аэропортов Берлина - Тегель и Шенефельд - выполняется всего семь межконтинентальных рейсов. В свою очередь крупные аэропорты в таких городах, как Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Кельн, в целом обслуживают около 160 прямых межконтинентальных авиасообщений.
Согласно исследованию IHK Berlin, только в 2018 году сотрудники берлинских и бранденбургских компаний совершили в общей сложности 1,55 млн перелетов на дальние расстояния.
В большинстве случаев пассажирам пришлось лететь транзитом через Франкфурт, Мюнхен, Стамбул, Лондон или Париж: это стоило их работодателям времени и денег, а также способствовало увеличению выбросов CO2.
По числу пассажиров Берлин сильно уступает Франкфурту
В 2018 году аэропорты Берлина в целом обслужили около 35 млн пассажиров - вдвое меньше, чем крупнейший хаб страны во Франкфурте-на-Майне. Впрочем, стоит отметить, что около 55 процентов из общего числа пассажиров франкфуртского аэропорта составили те, кто летел через него транзитом.
Как отмечает глава IHK Berlin Беатрис Крамм (Beatrice Kramm), столичные компании, безусловно, только выиграют от увеличения числа прямых рейсов из Берлина. Помимо прочего, это повысило бы привлекательность берлинских предприятий в глазах международных партнеров, подчеркнула она.
В Шанхай и Даллас - без пересадок?
Согласно исследованию, проведенному Немецким институтом экономических исследований (DIW), у компаний, базирующихся в столичном регионе, есть спрос на как минимум 15 дополнительных маршрутов из Берлина - в Азию, Северную Америку и на Аравийский полуостров. К примеру, пассажиры хотели бы летать без пересадок в Шанхай, Сеул, Токио, Мумбай, Атланту, Даллас и Вашингтон.
31 октября 2020 годадолжен начать работу новый международный аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта (BER), открытие которого многократно переносили. В IHK Berlin надеются, что он будет обслуживать больше межконтинентальных рейсов, ведь инфраструктура BER намного лучше, чем у аэропортов Тегель и Шенефельд, поясняет Беатрис Крамм. Решение о запуске дополнительных рейсов на дальние расстояния, впрочем, будут принимать соответствующие ведомства ФРГ.
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