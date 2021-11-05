Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации, указывая, что только так можно преодолеть четвертую волну. Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что очень многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации.
Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?