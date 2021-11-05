Спасет ли бустер, или Сколько вакцин защитят от ковида? (05.11.2021)

Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации, указывая, что только так можно преодолеть четвертую волну. Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что очень многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации.