Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Израиль

Спасет ли бустер, или Сколько вакцин защитят от ковида? (05.11.2021) 05.11.2021

Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации, указывая, что только так можно преодолеть четвертую волну. Число заражений коронавирусом растет во всем мире, несмотря на то, что очень многие вакцинированы. Ученые говорят о сроках эффективности вакцины и призывают к ревакцинации.

Катастрофа с ковидом: в России - максимум смертей, в Германии - зараженных. DW Новости (04.11.2021) 04.11.2021

Ковидная волна сейчас не только в России. Набирает обороты она и в Европе. Резко ухудшилась ситуация в Германии. Почти 34 тысяч новых случаев инфицирования за сутки - рекордный показатель за все время пандемии. Какие меры предпринимают немецкие власти против стремительно растущей заражаемости, притом еще задолго до наступления зимних холодов?

Репетиция полета на Марс в израильской пустыне (04.11.2021) 04.11.2021

Шесть астронавтов в течение трех недель имитировали жизнь на Марсе - одной из ближайших к Земле планет.

This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset (Israeli parliament), in Jerusalem on November 3, 2021. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP) (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

Парламент Израиля принял бюджет и предотвратил досрочные выборы 04.11.2021

Израильский кнессет впервые за три с половиной года утвердил проект бюджета. После марта 2018-го принимать такие решения не удавалось из-за затяжного политического кризиса.
(FILES) This file photo taken on October 5, 2021, shows a view of construction work in the Jewish settlement of Givat Zeev, near the Israeli-occupied West Bank city of Ramallah. - Israel plans to build more residences for Jewish settlers in the occupied West Bank, a government ministry said, adding to those announced in August by the new ruling coalition. (Photo by AHMAD GHARABLI / AFP)

Израиль намерен возвести около 1300 квартир на Западном берегу реки Иордан 01.11.2021

Власти Израиля одобрили строительство 170 квартир на Западном берегу реки Иордан, еще на 1133 единицы жилья дано первоначальное разрешение. Планы Израиля ранее вызвали критику 12 стран Европы.
Das Namensschild der USA (französisch «Etats-Unis») hängt am leeren Platz des US-Delegierten während der 38. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen («United Nations Human Rights Council») im europäischen Hauptquartier der UN in der Schweiz. (zu dpa «USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

США вернулись в Совет ООН по правам человека 15.10.2021

США вышли из Совета ООН по правам человека при Дональде Трампе в 2018 году, но с приходом к власти Джо Байдена резко изменили курс и подали заявку на членство в Совете.
German Chancellor Angela Merkel, speaks during an Israeli cabinet meeting in Jerusalem, on October 10, 2021. - Germany's outgoing Chancellor Angela Merkel said Israel's security will be a top priority for every German government during a farewell tour in the Jewish state today, as she prepares to end a 16-year term in office. (Photo by Menahem KAHANA / AFP) (Photo by MENAHEM KAHANA/AFP via Getty Images)

Ангела Меркель напомнила об исторической ответственности Германии перед Израилем 10.10.2021

Обеспечение безопасности Израиля является одной из основ государственной политики Германии, указала Ангела Меркель. Канцлер ФРГ находится с прощальным визитом в Израиле.
MANAMA, BAHRAIN - SEPTEMBER 30: ( ----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - ISRAELI FOREIGN MINISTRY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Israeli Foreign Minister Yair Lapid (L) being welcomed by Bahraini Foreign Minister Abdullatif bin Rashid Al Zayani (R) at Manama airport during his first official visit since the normalization agreement in Manama, Bahrain on September 30, 2021. Last year, Israel and Bahrain signed a US-sponsored agreement to normalize bilateral relations. Israeli Foreign Ministry / Handout / Anadolu Agency

Бахрейн впервые посещает глава МИД Израиля 30.09.2021

Яир Лапид наносит визит в королевство впервые с тех пор, как между странами были установлены дипотношения год назад. В ходе визита Лапид откроет посольство Израиля в Бахрейне.
Smoke billows following Israeli airstrikes on Rafah in the southern Gaza Strip on September 12, 2021. - Israel launched airstrikes against Gaza, a source inside the enclave said. (Photo by SAID KHATIB / AFP) (Photo by SAID KHATIB/AFP via Getty Images)

Израиль нанес удары по позициям ХАМАС в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел 12.09.2021

Израильские спецслужбы задержали четырех палестинцев, сбежавших из тюрьмы, на что ХАМАС отреагировал ракетным обстрелом территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ нанес удары по подземной инфраструктуре боевиков.
30.06.2021 *** Reisende gehen im Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) mit Koffern durch den Abflugsterminal. Die Delta-Variante breitet sich in vielen Ländern Europas aus. Zu den sogenannten Virusvariantengebiete zählen aktuell neben Indien und Großbritannien auch Portugal und Russland. +++ dpa-Bildfunk +++

ЕС рекомендует ввести ограничения для въезжающих из США 30.08.2021

Совет ЕС исключил США, Израиль и еще 4 страны из списка государств, для въезда из которых не нужен карантин или другие ограничения.
Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt bei der Sondersitzung des Bundestags eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab. Weitere Themen der Sitzung sind unter anderem die erste Lesung des Gesetzes zum Wiederaufbaufonds für die Hochwassergebiete und die Verabschiedung des Mandats für den Afghanistan-Evakuierungseinsatz der Bundeswehr.

Ангела Меркель отменила визит в Израиль 26.08.2021

Визит канцлера ФРГ в Израиль пришлось отменить из-за ситуации в Афганистане. Стороны договорились, что Меркель посетит Израиль позже.
KHAN YUNIS, GAZA - AUGUST 23: Smoke rises from a site hit by Israeli airstrikes, targeting Palestinian resistance groups' points in Khan Yunis, Gaza on August 23, 2021. Ashraf Amra / Anadolu Agency

Израиль обстрелял сектор Газа в ответ на запуск шаров с горючей смесью 24.08.2021

По данным Армии обороны Израиля, целями ударов по объектам ХАМАС стали оружейный завод, полигон для запуска ракет и туннели в Газе.
FILE PHOTO: An elderly woman receives a booster shot of her vaccination against the coronavirus disease (COVID-19) at an assisted living facility, in Netanya, Israel January 19, 2021. REUTERS/Ronen Zvulun/File Photo

Коронавирус: Израиль фиксирует высокий уровень защиты после третьей дозы вакцины 23.08.2021

На фоне роста заражений дельта-вариантом коронавируса жителям Израиля в возрасте от 40 лет предоставили возможность получить третью дозу вакцины от COVID-19.
Israeli Foreign Minister Yair Lapid meets with Secretary of State in Rome, on June 27, 2021. - Israel's new foreign minister in his first meeting with the United States voiced concern on June 27, 2021 about talks on Iran but pledged a more cooperative approach with the Jewish state's closest ally. (Photo by Andrew Harnik / POOL / AFP) (Photo by ANDREW HARNIK/POOL/AFP via Getty Images)

Израиль отозвал своего поверенного из Польши из-за принятого там "антисемитского" закона 15.08.2021

Тель-Авив отреагировал таким образом на принятие скандального закона, в значительной мере ограничивающего процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
Polish President and presidential candidate of the Law and Justice (PiS) party Andrzej Duda talks to the media after the announcement of the first exit poll results on the second round of the presidential election, at the Presidential Palace in Warsaw, Poland, July 12, 2020. REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Президент Польши подписал спорный закон о реституциях 14.08.2021

Подписанный Дудой закон серьезно ограничивает процесс реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** FILE PHOTO: Streaks of light are seen as Israel's Iron Dome anti-missile system intercept rockets launched from the Gaza Strip towards Israel, as seen from Ashkelon, Israel, May 12. REUTERS/Amir Cohen/File Photo

Правозащитники назвали военными преступлениями атаки на Израиль 12.08.2021

ХАМАС и иные вооруженные группировки палестинцев с 10 по 21 мая обстреливали Израиль "тысячами неуправляемых ракет" из сектора Газа, заявили в Human Rights Watch. Это привело к гибели мирных жителей.
Показать еще