Израиль хочет создать с арабскими странами альянс против Ирана. Об этом заявил в четверг, 14 февраля, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, выступая на проходящей в Варшаве конференции по Ближнему Востоку. Он назвал "историческим переломным моментом" уже то обстоятельство, что глава израильского правительства совместно с министрами иностранных дел ведущих арабских стран выступает "с необычной твердостью, ясностью и единством в отношении общей угрозы иранского режима".

По словам Нетаньяху, это фиксирует важное изменение в восприятии того, что именно необходимо для обеспечения безопасности на Ближнем Востоке и какие возможности сотрудничества существуют.

Накануне открытия конференции госсекретарь США Майк Помпео на встрече с Нетаньяху также обозначил Иран как ключевую угрозу на Ближнем Востоке. "Вы не можете достичь мира и стабильности на Ближнем Востоке без противостояния Ирану. Это совершенно невозможно", - цитирует главу американского внешнеполитического ведомства агентство AP.

Помпео призвал участников конференции к совместной работе в интересах безопасности в регионе. Он назвал Иран, события в Йемене и израильско-палестинский конфликт основными проблемами, которые ни одна страна не способна решить в одиночку.

Польша декларирует нейтралитет

Варшава, выступившая вместе с Вашингтоном в роли организатора конференции, считает себя нейтральным посредником на этом форуме. "Польша хочет быть нейтральным посредником, который позволяет обмен мнениями, при условии принятия общих целей и ценностей", - заявил президент Польши Анджей Дуда.

Польша в силу своей истории видит свой долг в том, чтобы принимать участие в разрешении конфликтов на основе ценностей и принципов международного права, подчеркнул Дуда. Польша "знает ценность мира и цену войне. Это страна, которая по своей природе ищет мирные пути", - заявил он.

"Встреча врагов Ирана"

В варшавской конференции по Ближнему Востоку участвуют главы и представители дипломатических ведомств 60 государств. В то же время ряд европейских стран, включая Германию, снизили уровень своего представительства.

Иран не получил приглашения на конференцию. Тегеран обвинил Варшаву в антииранской повестке. Руководство Палестинской автономии заявило, что конференция направлена против палестинцев.

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