 Израиль сообщил о массированном ударе по Сирии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 20.11.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Израиль сообщил о массированном ударе по Сирии

Израильская армия нанесла ракетный удар по целям на территории Сирии. Поражены были как позиции иранских формирований, так и открывшая огонь сирийская зенитная батарея.

Израильский удар по Сирии (фото из архива)

Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля.

Контекст

Голанские высоты, занятые Израилем в 1967 году, в 1981 были им аннексированы. По международном праву они принадлежат Сирии. Президент Трамп заявил, что хочет это изменить. Райнер Золлих считает это ошибкой. (23.03.2019)

Удар по позициям в Сирии был нанесен в превентивных целях, чтобы предотвратить атаку дронами на Израиль, отметили израильские военные. (25.08.2019)

"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении. Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.

"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.

Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев - военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.

Смотрите также: 

Смотреть видео 02:38

Поселение на Голанских высотах назовут именем Трампа

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Руины повсюду

    Одну часть Алеппо контролируют войска сирийского президента Башара Асада, другую - повстанцы. С обеих сторон - огромные разрушения. В результате бомбардировок стертыми с лица земли оказываются целые улицы. После каждого налета добровольцы помогают искать людей под завалами.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Вынужденная изобретательность

    Те, кто потерял дом, вынуждены искать новую крышу над головой. Люди размешаются не только в палатках: для некоторых жильем становятся сгоревшие автомобили и автобусы.

  • Syrien - Wohnungen in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Жилье для переселенцев

    Сирийские власти призвали жителей районов, контролируемых повстанцами, покинуть свои дома и перейти на территории, подконтрольные войскам Асада. Их обещают разместить в таком жилье на севере города.

  • Syrien - Rebellenangriffe in Aleppo

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    На войне все средства хороши

    Повстанцы всеми силами пытаются предотвратить продвижение войск Асада. В подконтрольном оппозиции районе Алеппо Машхад жгут покрышки, чтобы черный дым закрывал обзор противнику.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Мечети под прицелом

    Это мечеть Омар бин аль-Хаттаб в районе Кафр Хамра. Ее купол пострадал от бомбежки правительственных войск в июле этого года.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    В поисках выживших

    Для расчистки завалов в одном из контролируемых повстанцами районов, пострадавшем от налета авиации Асада, нужна тяжелая техника. Иногда, чтобы найти погребенных под грудами мусора и бетона людей, спасатели разбирают завалы прямо руками.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Сад среди руин

    Житель Алеппо Абдулла эль-Ктмави разбил небольшой сад прямо среди развалин. Здесь он выращивает овощи, чтобы частично прокормить себя.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Очереди за хлебом

    Чтобы купить хлеба, нужно отстоять в очереди не один час. На фото - очередь за хлебом в подконтрольном повстанцам районе на севере города.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Отвлечься от войны

    В разгар войны мобильные игровые площадки - островки радости для детей.

  • Syrien - Zerstörtes Aleppo 2016

    Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

    Война - настоящая и игрушечная

    Дети играют в войну на одной из контролируемых повстанцами улиц.

    Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова


Контекст

Сирийский Алеппо: Жизнь среди руин

В результате боев между войсками президента Башара Асада и повстанцами из оппозиции город Алеппо, бывший когда-то экономическим центром Сирии, сегодня практически полностью разрушен. (03.08.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Поселение на Голанских высотах назовут именем Трампа  

Международная зона безопасности в Сирии: за что критикуют идею главы минобороны ФРГ?  

Шесть лет войны в Сирии: страна в руинах, остановить конфликт не удается  

Также по теме

Iran Wochengalerie KW06 Raketen

Иран угрожает возможностью ракетного удара по базам США 15.09.2019

Военные объекты США находятся в зоне досягаемости иранских ракет, заявил командующий Воздушно-космическими силами КСИР.

Israel Syrien Golan Konflikte

Израиль объявил выборочный призыв резервистов 09.05.2018

Израильская армия даст "жесткий ответ" на любое проявление агрессии, заявил ее официальный представитель. В стране объявлена выборочная мобилизация резервистов.

Syrien - Israel | Iran greift Golanhöhen an

Израиль ответил на ракетную атаку на Голанских высотах 10.05.2018

Ракетный обстрел позиций израильской армии на Голанах совершен с территории Сирии впервые с 1973 года, когда разразилась третья арабо-израильская война.

Реклама

Самые читаемые

Как живут в ФРГ эмигранты из бывшего СССР, пережившие Вторую мировую  

Все меньше россиян симпатизируют Путину - как реагирует президент РФ?  

Сына экс-президента Германии убили во время доклада  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно