Израиль сообщил о массированном ударе по Сирии

Израиль в ночь на среду, 20 ноября, нанес массированный ракетный удар по позициям батальона "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции и сирийским вооруженным силам на территории Сирии. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-служба вооруженных сил Израиля.
"Мы только что нанесли масштабные удары по иранской группировке "Аль-Кудс" и сирийским вооруженным силам в Сирии в ответ на запуск ракет, выпущенных по Израилю иранскими силами в Сирии вчера вечером", - говорится в заявлении. Во время этого удара был уничтожен ряд сирийских зенитных батарей - согласно заявлению израильской армии, те, вопреки предупреждению, открыли огонь во время израильской атаки.
"Мы считаем сирийский режим ответственным за все действия, которые происходят на сирийской территории, и предупреждаем их о последствиях, если они будут разрешать дальнейшие атаки против Израиля", - говорится в сообщении израильской армии.
Израиль регулярно наносит удары по иранским целям в Сирии. Среди целей последних месяцев - военный аэродром в провинции Хомс, военные склады и базы, а также иранские дроны.
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Автор: Кристиан Вольф, Ирина Филатова