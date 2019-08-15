Израиль разрешил мусульманке из Конгресса США навестить бабушку

Израильские власти разрешили посетить страну, чтобы навестить бабушку, члену Конгресса США Рашиде Тлаиб, которой ранее было отказано во въезде в Израиль. Как говорится в сообщении министерства внутренних дел, распространенном в пятницу, 16 августа, Тлаиб позволен въезд в Израиль из гуманитарных соображений.

После того как накануне израильское МВД запретило Рашиде Тлаиб и второй мусульманке в Конгрессе США Ильхан Омар въезжать в страну, поскольку они поддерживают международную кампанию по бойкоту Израиля, Тлаиб подала ходатайство на посещение семьи. В письме на имя министра внутренних дел Арье Дери депутат от Демократической партии, родившаяся в Детройте в семье палестинских эмигрантов, указала, что это, очевидно, последняя возможность навестить ее 90-летнюю бабушку, которая живет в Палестинской автономии, в деревне Бейт-ур-аль-Фаука западнее Рамаллы. Она пообещала соблюдать все ограничения и не призывать во время поездки к бойкоту Израиля.

Глава МВД Израиля Арье Дери надеется, что Рашида Тлаиб, которая вошла в состав Палаты представителей Конгресса США в январе этого года, выполнит свои обещания и "действительно совершит поездку из гуманитарных соображений", указывается в сообщении ведомства.

Тлаиб и Омар известны как сторонницы антиизраильского движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля, отсутствию инвестиций и санкциям. Они являются первыми мусульманками в Конгрессе США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп косвенно призвал Израиль не впускать их в страну.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Утром... ... вскоре после восхода солнца можно покормить птиц. Почтовые голуби и другие птицы с удовольствием слетаются на такие крыши.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива ..днем... ... некоторые жители Тель-Авива предпочитают обычным ресторанам расположенные на крыше бары под открытым небом, откуда открывается прекрасный вид на раскинувшийся внизу город.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива ...вечером... ... занимаясь йогой на крыше, можно любоваться взошедшей над городом луной. Летом такие курсы переносят из спортивных залов на открытый воздух.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Душ на крыше От изнуряющей летней жары Эммануэль Коэн спасается с помощью прохладного душа, установленного у него на балконе. Кстати, водой из этого душа можно полить и цветы на террасе.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Вместо пляжа Авиах Мораг знает, как наслаждаться летом в Тель-Авиве. На террасе на крыше у него есть не только шезлонги, но и небольшой бассейн.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Бассейн с видом на небоскребы В бассейне на крыше торгового центра, расположенного у основания башен центра Азриэли, можно вдоволь поплескаться в воде.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Крав-мага на крыше Дорон Тургеман и Майкл Алимелех отрабатывают на крыше своей фитнес-студии навыки крав-мага - техники рукопашного боя, разработанной в Израиле и применяемой во многих силовых структурах страны.

Чем можно заняться на крышах Тель-Авива Смирно! А на крыше здания одного из армейских сооружений в Тель-Авиве израильские солдаты со своим сержантом готовятся к параду. Автор: Максимилиана Кошик, Марина Барановская

