Израиль разрешил мусульманке из Конгресса США навестить бабушку

После того как Израиль запретил въезд стороннице движения BDS из Конгресса США, она попросила о посещении 90-летней бабушки. Удовлетворив просьбу, глава МВД выразил надежду, что Рашида Тлаиб выполнит все свои обещания.
Израильские власти разрешили посетить страну, чтобы навестить бабушку, члену Конгресса США Рашиде Тлаиб, которой ранее было отказано во въезде в Израиль. Как говорится в сообщении министерства внутренних дел, распространенном в пятницу, 16 августа, Тлаиб позволен въезд в Израиль из гуманитарных соображений.
После того как накануне израильское МВД запретило Рашиде Тлаиб и второй мусульманке в Конгрессе США Ильхан Омар въезжать в страну, поскольку они поддерживают международную кампанию по бойкоту Израиля, Тлаиб подала ходатайство на посещение семьи. В письме на имя министра внутренних дел Арье Дери депутат от Демократической партии, родившаяся в Детройте в семье палестинских эмигрантов, указала, что это, очевидно, последняя возможность навестить ее 90-летнюю бабушку, которая живет в Палестинской автономии, в деревне Бейт-ур-аль-Фаука западнее Рамаллы. Она пообещала соблюдать все ограничения и не призывать во время поездки к бойкоту Израиля.
Глава МВД Израиля Арье Дери надеется, что Рашида Тлаиб, которая вошла в состав Палаты представителей Конгресса США в январе этого года, выполнит свои обещания и "действительно совершит поездку из гуманитарных соображений", указывается в сообщении ведомства.
Тлаиб и Омар известны как сторонницы антиизраильского движения BDS, призывающего к бойкоту Израиля, отсутствию инвестиций и санкциям. Они являются первыми мусульманками в Конгрессе США. Ранее глава Белого дома Дональд Трамп косвенно призвал Израиль не впускать их в страну.
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