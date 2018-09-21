Израиль опроверг версию Минобороны РФ о сбитом в Сирии Ил-20

ПВО Сирии, размещенные в разных регионах этой страны, открыли беспорядочный огонь по всем направлениям лишь спустя 40 минут после того, как военные самолеты Израиля нанесли удары по военным объектам в сирийской провинции Латакия. В результате этой стрельбы, в ходе которой в небо были выпущены десятки ракет различных типов, а также сбоя в координации между российскими и сирийскими военными, 17 сентября был сбит самолет-разведчик ВКС РФ Ил-20 и погибли 15 российских солдат и офицеров. Эту информацию, которая содержится в докладе, представленном делегацией Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в министерстве обороны РФ, процитировало израильское издание The Times of Israel в пятницу, 21 сентября.



Как указывает издание, объем доклада составляет примерно 40 страниц на английском и русском языках. Израильские военные обратили внимание российских коллег на то, что одной из причин трагедии могла стать изменившаяся манера действий ПВО Сирии. Изменения произошли после того, когда в феврале 2018 года был сбит истребитель F-16 ВВС Израиля. Если ранее сирийцы использовали в борьбе с израильскими самолетами только одну батарею ПВО, предполагая, что не смогут нанести истребителям реальный урон, то после истории со сбитым F-16 каждое нападение израильтян сопровождалось десятками выпущенных зенитных ракет.



Кульминацией стала операция "Карточный домик", когда 10 мая ВВС Израиля поразили более 50 иранских целей по всей Сирии, в ответ сирийцы выпустили по самолетам 170 зенитных ракет. "Армия обороны Израиля называет чудом тот факт, что ни один зарубежный самолет не был сбит Сирией до этого момента", - пишет другое израильское издание, "Едиот Ахронот".

Система предупреждения сработала в обычном режиме

В докладе опровергается и распространенная Минобороны РФ информация о том, что Израиль предупредил военное командование РФ о проводимой операции лишь за минуту до начала авианалета. "Система предупреждения конфликтных ситуаций с Россией в ту ночь сработала в соответствии с обычной процедурой - так же, как и при 200 аналогичных атаках Израиля на объекты в Сирии за последние два года", - говорится в документе.

По информации The Times of Israel, как Израиль, так и Россия заявили, что именно Дамаск, а не Тель-Авив, несет ответственность за уничтожение российского самолета, хотя Москва все эти дни публично критикует Израиль по поводу инцидента.

В Москве никак не комментируют результаты встречи с делегацией ЦАХАЛ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин проинформирован о содержании доклада израильской стороны, но проверка его содержания в компетенции Минобороны РФ. Песков, на которого ссылается "Интерфакс", также отказался комментировать какие-либо возможные политические выводы российского руководства в связи с произошедшим.

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