 Израиль обстрелял цели ХАМАС после атаки из сектора Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 18.06.2021

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Мир

Израиль обстрелял цели ХАМАС после атаки из сектора Газа

По данным Армии обороны Израиля, ВВС страны атаковали цели ХАМАС в ответ на новый запуск палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой, ставших причиной пожаров в стране.

После авиаудара Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа, 17 июня 2021 года

После авиаудара Израиля по целям ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ночь на пятницу, 18 июня, нанесла ряд авиаударов по целям террористической группировки ХАМАС в секторе Газа, реагируя на запуск палестинцами воздушных шаров, начиненных взрывчаткой. Об этом сообщается на странице Армии обороны Израиля в соцсети Twitter.

Со своей стороны, представители ХАМАС заявили агентству AFP, что в ответ они обстреляли из автоматов израильские поселения на границе с сектором Газа.

Нарушение перемирия на Ближнем Востоке

В течение последних дней ХАМАС несколько раз запускал с территории сектора Газа в сторону Израиля связки воздушных шаров с прикрепленной к ним взрывчаткой. Эти нападения стали причиной многочисленных пожаров в Израиле. В свою очередь, агентство AFP указывает, что атакам со стороны сектора Газа предшествовали выступления ультраправых израильтян в Иерусалиме.

Первый с момента заключения перемирия авиационный  обстрел целей в секторе Газа израильские военные предприняли в ночь на 16 июня. По данным Армии обороны Израиля, эта операция также стала реакцией на запуск палестинцами воздушных шаров со взрывчаткой в сторону Израиля.

Обострение палестино-израильского конфликта

Палестино-израильский конфликт обострился 10 мая. В этот день ХАМАС произвел массированный ракетный обстрел Израиля, реагируя на столкновения палестинцев с полицией в Восточном Иерусалиме. 21 мая вступило в силу соглашение о перемирии, которое сторонам удалось заключить при посредничестве Египта. К этому моменту жертвами эскалации конфликта на Ближнем Востоке стали 13 израильтян и 260 палестинцев.

17 июня госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Израиля Яиром Лапидом, в ходе которых подчеркнул, что отношения между израильтянами и палестинцами "нуждаются в практическом улучшении".

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    Наземная операция ЦАХАЛА

    Израильская армия в ночь на 14 мая сообщила о воздушной и наземной операции в секторе Газа. Израильские танки открыли огонь по сектору в то время, как оттуда продолжался ракетный обстрел Израиля. В операции также были задействованы боевая авиация и артиллерия. Боевая тезника и пехота границу сектора Газа не пересекала.

    Автор: Ута Штайнвер, Елена Гункель


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