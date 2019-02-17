 Израиль не выплатит Палестинской автономии 138 млн долларов | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 17.02.2019

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Мир

Израиль не выплатит Палестинской автономии 138 млн долларов

Палестинские власти поддерживают участников антиизраильских атак миллионными переводами. Израиль решил сократить на соответствующую сумму налоговые отчисления, которые регулярно направляет автономии.

Антиизраильские акции в секторе Газа

Антиизраильские акции в секторе Газа

Израиль заморозил выплату 138 миллионов долларов Палестинской автономии. Об этом решении в воскресенье, 17 февраля, объявил офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Эта сумма, по расчетам израильской стороны, соответствует той, которую палестинские власти в 2018 году потратили на поддержку "находящихся или находившихся в заключении в Израиле террористов и их семей".

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Израильское правительство выплачивает Палестинской автономии таможенные сборы и налоговые отчисления на импортируемые в автономию товары. В июле 2018 года в Израиле был принят закон, согласно которому эти выплаты будут урезаться на ту сумму, которую палестинские власти тратят на поддержку участников антиизраильских атак. В воскресенье этот закон был впервые применен на практике - по данным агентства AFP, это стало реакцией на убийство молодой израильтянки в Иерусалиме.

Глава национальной автономии Махмуд Аббас неоднократно называл помощь палестинцам в израильских тюрьмах "национальным, гуманитарным и социальным долгом, который должен быть погашен, несмотря на израильское и международное давление".

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