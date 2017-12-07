 Израиль начал снос построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.07.2019

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Мир

Израиль начал снос построек палестинцев на окраине Восточного Иерусалима

Суд Израиля счел, что постройки палестинцев нарушают запрет на строительство. Срок, отведенный их владельцам для демонтажа, истек. В регион прибыли бульдозеры в сопровождении израильских солдат.

Строительная техника сносит здание у разделительного барьера

Снос здания у разделительного барьера, 22 июля 2019 года

Израиль начал сносить постройки палестинцев в населенном пункте на окраине Восточного Иерусалима. Бульдозеры, а также сотни израильских солдат и полицейских прибыли к разделительному барьеру у Западного берега реки Иордан в ночь на понедельник, 22 июля.

В июне Верховный суд Израиля постановил, что постройки палестинцев нарушают запрет на строительство. Крайний срок, который суд отвел для их демонтажа, истек 19 июля. В свою очередь, владельцы построек заявили, что получили разрешения на их возведение от властей Палестинской национальной автономии.

Предвыборное заявление Биньямина Нетаньяху

В апреле, перед выборами в израильский парламент, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что рассматривает возможность аннексии областей с еврейскими поселениями на Западном берегу реки Иордан. В отличие от Голанских высот и Восточного Иерусалима, которые Израиль захватил в ходе Шестидневной войны против коалиции арабских государств в 1967 году и позднее аннексировал, он до сих пор не распространил свой суверенитет на еврейские поселения Западного берега, где проживают более 400 000 человек.

Контекст

14 мая официально открылось посольство США в Иерусалиме. К чему может привести решение США перенести посольство в город, являющийся яблоком раздора между Израилем и Палестинской автономией? (14.05.2018)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

План США по развитию палестинских территорий

В июне администрация президента Соединенных Штатов представила экономическую часть плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Меры, предложенные США, предполагают как государственные, так и частные инвестиции в объеме 50 миллиардов долларов в течение 10 лет. Эти средства должны быть вложены в Западный берег реки Иордан и сектор Газа, а также в проекты в Египте, Иордании и Ливане.

В свою очередь, Организация освобождения Палестины расценила экономические предложения американской стороны как "абстрактные обещания" и призвала к политическому решению конфликта на Ближнем Востоке. Лидеры палестинцев выступают против переговоров с американскими властями с тех пор как  Дональд Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля и объявил о переносе посольства США из Тель-Авива в декабре 2017 года.

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