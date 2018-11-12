 Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 25.03.2019

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Мир

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в секторе Газа

ЦАХАЛ приступил к ударам по объектам радикального исламистского движения после того, как ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом под Тель-Авивом.

Дым над сектором Газа после удара Израиля, 25 марта 2019 года

Дым над сектором Газа после удара Израиля, 25 марта 2019 года

После ракетного удара из сектора Газа армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала обстрел объектов радикального исламистского движения ХАМАС на этой территории. Об этом представители ЦАХАЛ написали в микроблоге Twitter в понедельник, 25 марта.

Очевидцы сообщают о громких взрывах, больницы в секторе Газа переведены в режим повышенной готовности. В свою очередь, представители радикального движения заявили, что при обстреле пострадали два тренировочных лагеря в северной части сектора Газа.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху  назвал обстрел реакцией на ракетный удар. "Мы сделаем то, что необходимо для защиты нашего народа и государства", - заявил он в ходе пресс-конференции в Вашингтоне.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш выразил серьезную обеспокоенность происходящим в секторе Газа и призвал стороны проявлять максимальную сдержанность.

Контекст

95 процентов несовершеннолетних жителей сектора Газа страдают различными психическими расстройствами, сообщила организация Save the Children. (05.06.2018)

Недавние кровавые столкновения в секторе Газа были тщательно спланированы. Но именно палестинцы останутся главными проигравшими в затянувшемся конфликте, полагает обозреватель FAZ. (16.05.2018)

Конфликт между Израилем и палестинцами длится уже более полувека. Предложения о том, как его можно урегулировать, обсуждаются годами. DW - с обзором нескольких таких проектов. (21.12.2017)

Израиль обвинил в ударе ХАМАС

В результате обстрела ранним утром этого же дня ракета, выпущенная из сектора Газа, попала в жилой дом в населенном пункте Мишмерет к северу от Тель-Авива. Были ранены семь человек. Израильская армия обвинила ХАМАС в нанесении ракетного удара. Ракету выпустили с одной из принадлежащих группировке баз в городе Рафах на юге сектора Газа близ границы с Египтом, сообщил представитель вооруженных сил Израиля.

14 марта со стороны сектора Газа в направлении Тель-Авива были выпущены две ракеты. По данным ЦАХАЛ, это была первая атака на Тель-Авив со времен военных действий 2014 года. В ответ Израиль атаковал около 100 целей в секторе Газа. 

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