Израильтянку осудили за наркотики в РФ. При чем тут хакер Бурков?

Гражданка Израиля и США Наама Иссахар в начале октября 2019 года была приговорена в России к 7,5 годам колонии по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. Поводом для уголовного преследования стали 9,6 грамм гашиша, найденные в ее багаже в апреле 2019 года в транзитной зоне аэропорта Шереметьево, где 26-летняя Иссахар делала пересадку на рейсе из Дели в Тель-Авив.

За шесть месяцев, в течение которых Наама Иссахар дожидалась суда в России, ее дело вызвало большой общественный резонанс. И первый вопрос, который многие задавали после вынесения решения по этому делу: можно ли считать приговор Химкинского суда гражданке Израиля и США, правомерным?

Гашиш в транзитной зоне - контрабанда?

Как объяснил DW профессор кафедры уголовного права одного из ведущих московских вузов, пожелавший остаться неназванным, все уголовно-правовые меры, прописанные в российском законодательстве, в одинаковой мере распространяются и на иностранцев, совершивших преступление на территории РФ (за исключением тех граждан, которые обладают каким-либо иммунитетом, например, дипломатическим). В то же время назначение сроков наказания является "вопросом оценки" и находится в компетенции судьи и вышестоящих судебных органов, которые могут учесть при вынесении приговора определенные смягчающие обстоятельства, указал эксперт.

Аэропорт Шереметьево

Комментируя доводы адвокатов Иссахар о том, что девушка не имела доступа к своему рюкзаку, находясь в транзитной зоне аэропорта, специалист по уголовному праву РФ пояснил, что контрабандой считается уже сам факт ввоза запрещенных веществ на территорию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, безотносительно того, что планировалось сделать с ними впоследствии.

Согласно таблице наркотических средств, установленной постановлением правительства РФ в октябре 2012 года, 9,6 грамм гашиша являются "значительным размером" наркотика. Таким образом, приговор Наамы Иссахар - 7,5 лет тюремного заключения - формально соответствует предусмотренному законом наказанию за контрабанду наркотиков в значительном размере: от пяти до десяти лет лишения свободы.

И все-таки приговор Иссахар выделяется в свете прецедентов по уголовному преследованию в России иностранцев по делам, связанным с наркотиками. Так, в конце июля в аэропорту "Пулково" в багаже 19-летней американки Одри Лорбер обнаружили 19 грамм марихуаны. Как и Наама Иссахар, Лорбер признала факт перемещения наркотика через границу, однако ее обвинили только по статье за хранение и приговорили к штрафу в размере 15 тысяч рублей, после выплаты которого она смогла вернуться в США.

Резонанс вокруг дела израильтянки

Пока Наама Иссахар дожидалась суда в России премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, по данным газеты The Jerusalem Post, поднимал вопрос о ее судьбе на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи в сентябре 2019 года, а также во время телефонного разговора с российским лидером в начале октября.

Президент Израиля Реувен Ривлин

Президент Израиля Реувен Ривлин также лично обратился к Путину с просьбой смягчить приговор. В свою очередь мать Наамы, Яфа Иссахар, по информации израильской газеты "Вести", назвала свою дочь "инструментом в руках российских властей", а ряд международных СМИ высказали предположение о том, что молодая израильтянка может стать "разменной монетой", необходимой Кремлю для предотвращения экстрадиции в США российского хакера, задержанного в Тель-Авиве в 2015 году по запросу Вашингтона. Немецкая газета FAZ назвала Иссахар "заложницей", которую Москва использует для достижения своих целей.

9 октября российский телеканал RT сообщил, что родители гражданина России Алексея Буркова обратились в МИД РФ с просьбой начать переговоры с Израилем об обмене Наамы Иссахар на их сына. Алексей Бурков уже четыре года находится в израильской тюрьме и готовится к экстрадиции в США по подозрению в совершении киберпреступлений.

Что известно о российском хакере

О личности петербуржца Алексея Буркова, ради возвращения которого российские власти, по мнению международных СМИ, теперь разыгрывают карту Наамы Иссахар, известно сравнительно не много. Большинство сведений о его криминальной деятельности в США, которые удалось узнать DW, связаны с делом другого русскоязычного хакера - одессита Руслана Елисеева, задержанного в Тель-Авиве в 2016 году по запросу США. Обвинения, предъявленные Елисееву в Штатах, включали незаконный доступ к данным более 62 тысяч банковских карт и продажу этих данных в интернете. За это суд штата Вирджиния приговорил хакера к шести годам тюрьмы.

Рука хакера в кожаной перчатке над клавиатурой ноутбука

Одним из пунктов обвинения, предъявленного украинцу, были его связи с Алексеем Бурковым, которого также подозревают во взломе платежных систем и хищении нескольких миллионов долларов с кредитных карт граждан США.

Согласно судебным документам, имеющимся в распоряжении DW, Алексей Бурков являлся создателем сайта Cardplanet.cc, на котором продавалась похищенная информация о банковских картах, а также администратором форума для общения хакеров под названием Direct Connection. Одним из участников этого форума был и Руслан Елисеев, известный там также под именами Talisman и Assassin (в переводе с английского: "заказной убийца").

Согласно письменному отчету перед судом штата Вирджиния сотрудника Секретной службы США (United States Secret Service, USSS), специального агента Джона Сзидлика, занимавшегося делом Елисеева и нескольких других хакеров, действовавших в США (документ имеется в распоряжении DW), Елисеев, общаясь с Алексеем Бурковым на форуме Direct Connection, предложил тому создать опцию для поиска украденных данных банковских карт по почтовому индексу настоящего хозяина карты (zip-коду). Этот шаг снизил бы вероятность того, что такие трансакции привлекут к себе внимание. Бурков последовал совету Елисеева, говорится в документе.

Попытки России добиться экстрадиции Буркова

Как сообщил DW на условиях анонимности источник в адвокатских кругах в Израиле, Москва и ранее предпринимала попытки вернуть Буркова в Россию. В частности, в 2016 году Россия направила в Израиль официальный запрос об экстрадиции Буркова, утверждая, что и на родине против него ведется уголовное дело в сфере киберпреступности. Однако этот запрос был подан слишком поздно и был слишком неубедительным, отмечает эксперт.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху (слева) и президент РФ Владимир Путин

По его данным, США обратились к Израилю с запросом об экстрадиции Буркова непосредственно в день его ареста. "Бурков - гражданин России, не имеющий никакого отношения к Израилю. У него нет израильских корней, нет тут родственников. В данной ситуации у Израиля, как государства, подписавшего международные конвенции о выдаче, нет никакой возможности отказать США по запросу об экстрадиции, - подчеркивает эксперт. - Это было бы возможно лишь при условии, что в стране экстрадиции ему угрожают пытки или нечеловеческие условия содержания, но в случае США это трудно себе представить".

"Я обычный человек. Занимался информационной безопасностью и программированием, работал с базами данных. Действительно, когда-то давно у меня были контакты с людьми, которые могли быть причастны к хакерству, но лично я преступления не совершал, просто американцы решили всё свалить на меня, сделав крайним. К 99% материалов обвинения лично я никакого отношения не имею", - цитирует телеканал RT Алексея Буркова.

Однако у израильского эксперта DW другое мнение. "Если бы он был обычным хакером, который взламывает какие-то базы данных, Россия не стала бы на таком высоком уровне требовать его экстрадиции, - полагает он. - В этой ситуации Наама Иссахар стала единственным средством для достижения Россией этой цели, потому что других средств у нее нет".

Вопрос об освобождении Иссахар не решен

Адвокат Алексея Буркова, с которым DW также попыталась выйти на связь, ко времени публикации материала был не доступен для комментария. По сведениям DW, до сегодняшнего дня он не общался на эту тему ни с одним СМИ.

Почему хакер, который до сих пор, очевидно, специализировался на взломе систем информационной безопасности банков, представляет особенную ценность для России, остается загадкой. По данным на сегодняшний день, Израиль отказался от обмена на основании уже принятого решения Верховного суда об экстрадиции Буркова в США.

Как сообщил DW пожелавший остаться анонимным источник в дипломатических кругах Израиля, "вопрос об освобождении Наамы Иссахар рассматривается на самом высоком уровне" и Израиль "делает все возможное для пересмотра вердикта". Пока - безрезультатно.

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