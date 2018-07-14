Израильский профессор обвинил полицейских Бонна во лжи

Пострадавший от нападения в Бонне профессор в субботу, 14 июля, обвинил во лжи сотрудников полиции. В письме ряду немецких СМИ профессор университета Балтимора Ицхак Меламед отметил, что полицейские не только ошибочно приняли его за нападавшего, но также распространяли ложные сведения об инциденте.

В пресс-релизе полиции указано, что профессор оказывал сопротивление стражам порядка. Однако пострадавший заявил изданию Hamburger Abendblatt, что проявлял "бездействие не на 100, а на 500 процентов". Профессор назвал действия полицейских "отвратительными" и отметил, что подобное поведение можно "встретить только в развивающихся странах". Кроме того, в полицейском участке стражи порядка около полутора часов убеждали его не подавать жалобу, сообщил пострадавший.

Настоящий нападавший препровожден в психиатрическую клинику

12 июля 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, в Бонне напал на приехавшего из США израильского профессора, толкая и оскорбляя его. Прибывшие на место полицейские вначале приняли пострадавшего за нападавшего и, повалив его на землю, нанесли удары по лицу.

Когда сопровождавшая ученого женщина указала стражам порядка на ошибку, они нашли и задержали виновника происшествия, который уже был известен полиции в связи с правонарушениями, связанными с насилием и наркотиками. Нападавший был препровожден в психиатрическую клинику.

Глава боннской полиции Урсула Броль-Сова (Ursula Brohl-Sowa) лично извинилась перед пострадавшим и назвала ошибку полицейских "ужасным и достойным сожаления недоразумением". Извинения профессору по телефону принес министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul). Расследованием инцидента занимается управление полиции в Кельне.

Участившиеся проявления антисемитизма

Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. Только несколько дней назад, 6 июля, раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков. На следующий день, 7 июля, в центральном округе Берлина группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.

В апреле в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе и обругал его друга, гражданина ФРГ. В июне суд признал нападавшего виновным в нанесении телесных повреждений и оскорблении и приговорил его к 4 неделям ареста. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за воспитанием молодого человека.

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