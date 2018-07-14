 Израильский профессор обвинил полицейских Бонна во лжи | Новости из Германии о Германии | DW | 14.07.2018

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Германия

Израильский профессор обвинил полицейских Бонна во лжи

Сотрудники полиции распространяли ложные сведения об инциденте, заявил пострадавший от нападения в Бонне профессор. Выходец из семьи палестинцев напал на профессора 12 июля.

Мужчина в кипе

Пострадавший от нападения в Бонне профессор в субботу, 14 июля, обвинил во лжи сотрудников полиции. В письме ряду немецких СМИ профессор университета Балтимора Ицхак Меламед отметил, что полицейские не только ошибочно приняли его за нападавшего, но также распространяли ложные сведения об инциденте.

В пресс-релизе полиции указано, что профессор оказывал сопротивление стражам порядка. Однако пострадавший заявил изданию Hamburger Abendblatt, что проявлял "бездействие не на 100, а на 500 процентов". Профессор назвал действия полицейских "отвратительными" и отметил, что подобное поведение можно "встретить только в развивающихся странах". Кроме того, в полицейском участке стражи порядка около полутора часов убеждали его не подавать жалобу, сообщил пострадавший.

Настоящий нападавший препровожден в психиатрическую клинику

12 июля 20-летний гражданин ФРГ, выходец из семьи палестинцев, в Бонне напал на приехавшего из США израильского профессора, толкая и оскорбляя его. Прибывшие на место полицейские вначале приняли пострадавшего за нападавшего и, повалив его на землю, нанесли удары по лицу.

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Когда сопровождавшая ученого женщина указала стражам порядка на ошибку, они нашли и задержали виновника происшествия, который уже был известен полиции в связи с правонарушениями, связанными с насилием и наркотиками. Нападавший был препровожден в психиатрическую клинику.

Глава боннской полиции Урсула Броль-Сова (Ursula Brohl-Sowa) лично извинилась перед пострадавшим и назвала ошибку полицейских "ужасным и достойным сожаления недоразумением". Извинения профессору по телефону принес министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul). Расследованием инцидента занимается управление полиции в Кельне.

Участившиеся проявления антисемитизма

Антисемитские нападения в последние месяцы вызывают широкий отклик в Германии. На каждое из них полиция реагирует без промедления. Только несколько дней назад, 6 июля, раввин Оффенбаха Мендель Гуревиц (Mendel Gurewitz) подвергся на улице вербальной атаке со стороны группы подростков. На следующий день, 7 июля, в центральном округе Берлина группа людей сорвала украшение в виде звезды Давида с шеи 25-летнего сирийского еврея, выкрикивая антисемитские оскорбления.

В апреле в берлинском районе Пренцлауэр-Берг 19-летний сириец набросился с ремнем на 21-летнего гражданина Израиля в кипе и обругал его друга, гражданина ФРГ. В июне суд признал нападавшего виновным в нанесении телесных повреждений и оскорблении и приговорил его к 4 неделям ареста. Кроме того, суд распорядился на год установить надзор за воспитанием молодого человека.

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