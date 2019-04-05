Израильский лунный зонд разбился при посадке на Луну

Зонд Beresheet потерпел аварию из-за проблем с трансмиссией. В случае успеха Израиль стал бы четвертой страной, посадившей космический корабль на Луне.
Первый израильский лунный зонд Beresheet в четверг, 11 апреля, потерпел аварию при посадке на поверхность спутника Земли. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с трансмиссией зонда, после чего Beresheet разбился, сообщил координатор проекта Моррис Кан в центре управления полетом в Тель-Авиве. "Нам не удалось (посадить зонд на Луне. - Ред.), но мы в любом случае попытались", - заявил Кан.
В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвертой страной после США, России и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда. Кроме того, Beresheet стал бы первым частным космическим кораблем, совершившим прилунение.
Луноход Beresheet, сконструированный израильской корпорацией SpaceI в сотрудничестве с концерном Israeli Aerospace Industries, был запущен 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. На орбиту он был выведен ракетой Falcon-9 частной компании Space-X, принадлежащей Илону Маску. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия. На борту Beresheet также находилась временная капсула с цифровыми файлами. В начале марта луноход передал первую фотографию с изображением самого космического корабля.
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