 Израильский лунный зонд разбился при посадке на Луну | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 11.04.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Израильский лунный зонд разбился при посадке на Луну

Зонд Beresheet потерпел аварию из-за проблем с трансмиссией. В случае успеха Израиль стал бы четвертой страной, посадившей космический корабль на Луне.

Израильской зонд Beresheet на подлете к Луне

Израильской зонд Beresheet на подлете к Луне

Первый израильский лунный зонд Beresheet в четверг, 11 апреля, потерпел аварию при посадке на поверхность спутника Земли. Незадолго до прилунения были выявлены технические проблемы с трансмиссией зонда, после чего Beresheet разбился, сообщил координатор проекта Моррис Кан в центре управления полетом в Тель-Авиве. "Нам не удалось (посадить зонд на Луне. - Ред.), но мы в любом случае попытались", - заявил Кан.

Контекст

Сотрудничать с Пекином - на Земле и в космосе - сложно из-за его политики. А сможет ли КНР выдержать конкуренцию с мировыми державами, задается вопросом обозреватель FAZ Петер Штурм. (04.01.2019)

Заявление Дональда Трампа о создании US Space Command никак не повлияет на процесс мирного освоения космоса. Милитаризация же неизбежна и началась уже давно, считает Фабиан Шмидт. (15.08.2018)

В случае успешной посадки 585-килограммового зонда Израиль стал бы четвертой страной после США, России и Китая, сумевшей осуществить прилунение своего зонда. Кроме того, Beresheet стал бы первым частным космическим кораблем, совершившим прилунение.

Луноход Beresheet, сконструированный израильской корпорацией SpaceI в сотрудничестве с концерном Israeli Aerospace Industries, был запущен 22 февраля с американского космодрома на мысе Канаверал. На орбиту он был выведен ракетой Falcon-9 частной компании Space-X, принадлежащей Илону Маску. Название зонда в переводе с иврита означает "в начале", это первые слова Книги Бытия. На борту Beresheet также находилась временная капсула с цифровыми файлами. В начале марта луноход передал первую фотографию с изображением самого космического корабля.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Александер Герст на МКС

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкий астронавт Александер Герст вернулся на Землю после 197 суток полета. За эти дни он успел сделать множество необычных снимков из космоса. DW представляет снимки бывшего командира МКС.

  • Грузовой корабль Dragon компании SpaceX

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Грузовой корабль Dragon компании SpaceX Александер Герст сфотографировал при приближении к МКС.

  • Снимок из космоса, сделанный Александером Герстом

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Африка: вид из космоса.

  • Ураган Флоренс

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Немецкому астронавту Александеру Герсту удалось сфотографировать ураган "Флоренс".

  • Париж из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Париж из космоса выглядит именно так.

  • Килиманджаро из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Потухший вулкан Килиманджаро...

  • Курильские острова: вид из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Курильские острова. Вид из космоса.

  • Фото из космоса

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Александер Герст признается, что до сих пор не может привыкнуть к нереальной красоте пейзажей...

  • Выход в открытый космос

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Во время установки антенны для российско-германского эксперимета "Икарус" россияне Олег Артемьев и Сергей Прокопьев вышли в открытый космос.

  • Луна из иллюминатора

    Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

    Луна в иллюминаторе видна...

    Автор: Ксения Сафронова


Смотреть видео 01:03

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне

Контекст

Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта

Как выглядят из космоса Париж, Курилы и Килиманджаро? Невероятные снимки из космоса от немецкого астронавта! (20.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самый необычный космодром в Европе - "Европа в фокусе"  

Как купить билет в космос стоимостью 200 тысяч долларов  

В 2018 году туристы впервые полетят к Луне  

Также по теме

USA Israelische Raumsonde Beresheet auf dem Weg zum Mond

Первый израильский луноход вышел на орбиту Луны 05.04.2019

Зонд Beresheet совершил важный маневр на пути к посадке на Луну 11 апреля. Израиль приблизился к тому, чтобы стать четвертой страной, посадившей аппарат на спутник Земли.

USA, Cape Canaveral: Israel schickt Raumsonde zum Mond

Первый израильский луноход успешно отправлен к спутнику Земли 22.02.2019

Станция с луноходом Beresheet может стать первым в истории аппаратом с частным финансированием, севшим на другое небесное тело. Он исследует магнитное поле Луны, посадка на которую ожидается 11 апреля.

Реклама

Самые читаемые

Программы кандидатов: чем отличаются идеи Порошенко и Зеленского  

Комментарий: Закон взаимного неуважения  

Как ПАСЕ отреагировала на кризис в Совете Европы  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно