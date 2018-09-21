 Израильские военные отрицают, что использовали российский Ил-20 как прикрытие | Новости из Германии о Европе | DW | 23.09.2018

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Европа

Израильские военные отрицают, что использовали российский Ил-20 как прикрытие

В небе над Сирией действовал "механизм исключения конфликтных ситуаций", утверждают в Армии обороны Израиля, комментируя инцидент со сбитым Ил-20.

Израильские истребители F-16

Израильские истребители F-16 (фото из архива)

Израильские истребители F-16 не использовали российский самолет-разведчик Ил-20 в небе над Сирией как прикрытие и в момент, когда он был сбит, находились в воздушном пространстве Израиля. Об этом говорится в заявлении Армии обороны Израиля (АОИ), обнародованном в воскресенье, 23 сентября, в ответ на обвинения Москвы, озвученные ранее в тот же день в ходе специального брифинга представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, который
 привел поминутную информацию о том, что происходило в небе над Латакией на основе данных радиолокационных средств.

Контекст

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Израильские истребители прикрывались российским самолетом от ракет сирийской ПВО, утверждает представитель Минобороны РФ Конашенков. Израиль объявил, что гибель Ил-20 не повлияет на его операции в Сирии. (23.09.2018)

Профильные специалисты в российских вооруженных силах "в полной мере, четко и предметно осведомлены" о деталях инцидента, отметили в АОИ. Эти подробности свидетельствуют о том, что "в указанном временном промежутке работал механизм исключения конфликтных ситуаций", задействовавшийся в последние два с половиной года, указывается далее в заявлении.

РФ может ограничить полеты над Сирией

Между тем газета Haaretz сообщила 23 сентября, что ответные действия России на инцидент с Ил-20 в Сирии могут привести к ограничению зоны полетов ВВС Израиля над территорией страны.

Версия российской стороны

По версии Москвы, израильская сторона изначально проинформировала, что удары планируется нанести по цели на севере Сирии, однако в действительности атака была проведена в районе западной провинции Латакия. Как утверждают в российском Минобороны, израильские F-16 видели российский самолет, находились в одном районе с ним в течение 10 минут и намеренно прикрылись им от зенитных ракет сирийской системы ПВО.

Российский Ил-20 был сбит над Средиземным морем системой ПВО Сирии вечером 17 сентября. Москва возложила ответственность за случившееся на израильскую сторону, однако в Израиле вину не признают и обвиняют Сирию. В Армии обороны Израиля заявляют, что сирийские батареи ПВО вели беспорядочный огонь в этом районе, когда израильские самолеты уже покинули зону операции. 

Министр обороны России Сергей Шойгу пообещал, что Россия не оставит действия Израиля без ответа.

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